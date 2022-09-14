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Oğlu 13, kızı da 11 parmaklı! Kendisini gören şaşkına dönüyor: Bu bize Allah vergisi

14.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yaşayan Bilal Dağ, genetik hastalığı polidaktili nedeniyle 11 parmağa sahip. Çocuklarından birinin 13, diğerinin de 11 parmağı olduğunu söyleyen Dal, ''Bu rahatsızlık doğuştan var. Allah vergisi diye doktora hiç gitmedim, şuana kadar da zorlamıyordu. Ama bundan sonra parmaklarımda uyuşma meydana gelmeye başladı.

Elazığ'da yük taşımacılığı işi ile uğraşan 46 yaşındaki Bilal Dal, altı parmaklılık olarak da bilinen polidaktili genetik hastalığı nedeniyle doğuştan 11 parmaklı olarak dünyaya geldi. Ameliyat olmayı düşünmeyen Dal’ın dünyaya gelen 2 çocuğunda da aynı genetik sorunlar yaşandı. Bir kızının da doğuştan 11 parmağı olurken, oğlu ise 13 parmaklı olarak dünyaya geldi.

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''ALLAH VERGİSİ''

Rahmetli babasının da 13 parmaklı olduğunu ifade eden Dal, "Bu rahatsızlık doğuştan var. Rahmetli babamın da 13 parmağı vardı. Kızımın da 11 parmağı var. Oğlumda 13 taneydi. Ameliyatla aldırdık ama yarım kaldı. Allah vergisi diye doktora hiç gitmedim, şuana kadar da zorlamıyordu. Ama bundan sonra parmaklarımda uyuşma meydana gelmeye başladı. Çalışmama engel oluyor "dedi.

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(İHA)


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Elazığ
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