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Oğlu balkondan düşünce pencereden atlayan anne: Yanında uykuya dalmışım

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 13:04 | Son Güncelleme

BURSA'da, oğlu Abdulvahap'ın (2) balkondan düştüğünü öğrenince pencereden atlayıp, zemine çakılması sonucu ağır yaralanan Nigar Karakaya (36), emniyetteki ifadesinde, "Oğlumu uyutuyordum.

Oğlu balkondan düşünce pencereden atlayan anne: Yanında uykuya dalmışım

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, oğlu Abdulvahap'ın (2) balkondan düştüğünü öğrenince pencereden atlayıp, zemine çakılması sonucu ağır yaralanan Nigar Karakaya (36), emniyetteki ifadesinde, "Oğlumu uyutuyordum. Yanında uykuya dalmışım. Zil çalınca Abdulvahap'ın balkondan düştüğünü öğrendim" dedi.
Olay, 25 Ağustos günü, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar Karakaya, oğlu Abdulvahap ile birlikte yatalak annesini ziyarete gitti. Karakaya, iddiaya göre, 5'inci kattaki evde annesiyle sohbet ederken, oğlu Abdulvahap da yatak odasının açık kapısından balkona çıktı. Bir süre sonra da minik Abdulvahap, düştü. Sesler üzerine dışarı bakan Nigar Karakaya, oğlunun düştüğünü görüp, sokağa bakan balkon penceresinden atladı. Ağır yaralanan Abdulvahap Karakaya, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, annesi Nigar Karakaya ise Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Abdulvahap, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Abdulvahap Karakaya'nın cenazesi, Kestel Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.
'NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM, PENCEREDEN ATLAMIŞIM'
Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından ​sağlığına kavuşan Nigar Karakaya, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Karakaya'nın, polise verdiği ifadesinde, "Ben o gün oğlumu uyutuyordum. Yanında uykuya dalmışım. Kapı zili çalınca Abdulvahap'ın balkondan düştüğünü öğrendim. Ne yaptığımı bilmiyorum. Kendimi pencereden atmışım. Çocuğumun öldüğünü yoğun bakımdan çıktıktan 2 gün sonra öğrendim" dediği öğrenildi.

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Oğlu balkondan düşünce pencereden atlayan anne: Yanında uykuya dalmışım

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