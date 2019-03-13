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Oğlu bıçaklı saldırıda yaralanan anne: Yavrum ne olur gözünü aç

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

KARAMAN'da çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke (31), tartıştığı kimliği belirsiz 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke (31), tartıştığı kimliği belirsiz 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Oğlunu kanlar içinde gören Nevin Gülke, elini tutarak, ''Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım'' diyerek ağladı.

Olay, saat 11.45 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezi içinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde kimliği belirsiz 2 kişiyle konuştuğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Gülke, kaçıp bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen 2 kişi, Gülke'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler ise Gülke'yi bir sandalyeye oturtup, kanayan yerlerine tampon yapmaya çalıştı.

KOVALANAN OĞLUNUN PEŞİNDEN GİTTİ

Çay ocağında otururken, oğlunun iş yeri önünde konuştuğu kişiler tarafından kovalandığını gören ve peşlerinden giden anne Nevin Gülke, kanlar içinde bulduğu Şevket Ozan Gülke'nin elini tutup, ''Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım'' diyerek ağladı. Yaralı Gülke, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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