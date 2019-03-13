Oğlu bıçaklı saldırıda yaralanan anne: Yavrum ne olur gözünü aç

Tartışma üzerine Gülke, kaçıp bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen 2 kişi, Gülke'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler ise Gülke'yi bir sandalyeye oturtup, kanayan yerlerine tampon yapmaya çalıştı.

KOVALANAN OĞLUNUN PEŞİNDEN GİTTİ

Çay ocağında otururken, oğlunun iş yeri önünde konuştuğu kişiler tarafından kovalandığını gören ve peşlerinden giden anne Nevin Gülke, kanlar içinde bulduğu Şevket Ozan Gülke'nin elini tutup, ''Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım'' diyerek ağladı.