Oğlu cezaevinde olan baba, af için Ankara'ya yürüyor

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL'da yaşayan Ümit Arpa, uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu için af istediğini belirterek, Ankara'ya yürüyüş başlattı. Arpa, bugün İzmit'e ulaştı. İstanbul'da oturan Ümit Arpa, askere gitmesine 12 gün kala, üzerinde uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu Murat Arpa serbest bırakılması için Ankara'ya yürüyüş başlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden önceki gün yürüyüşe başlayan Arpa, bugün İzmit'e ulaştı. TBMM'ye giderek, sıkıntılarını ve taleplerine dile getirmek istediğini belirten Arpa'ya destek olmak için Gülten Karateke de İzmir'den geldi. Karateke, 17,5 yıl hapis cezası alan oğlunun serbest bırakılmasını istediğini ve İzmit'ten Ankara'ya kadar Arpa ile birlikte yürüyeceğini söyledi. Havanın sıcak olması nedeniyle ayaklarında da yaralar çıktığını belirten Ümit Arpa, "Cezaevlerinde yatan kader mahkumları için yürüyüş başlattım. Benim oğlum, arkadaşlarının kurbanı oldu. Üzerinde 6 gram uyuşturucu çıktı. 12 yıl 8 ay ceza aldı. 3,5 yıldır cezaevinde. Askere gitmesine 12 gün vardı. Oğlum gibi kader kurbanları için Ankara'ya yürüyüp derdimizi anlatacağım" dedi. Gülten Karateke ise "Oğlum Mehmet Çetin dini nikahlı eşiyle tartıştı. Eşi de kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Şikayetten vazgeçmesine rağmen 17,5 sene ceza aldı. Oğlum haksız yere cezaevinde yatıyor. Kader kurbanları serbest kalmalı" diye konuştu.

