HABER

Oğlu cezaevinde olan baba, af için Ankara'ya yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yaşayan Ümit Arpa, uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu için af istediğini belirterek, Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL'da yaşayan Ümit Arpa, uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu için af istediğini belirterek, Ankara'ya yürüyüş başlattı. Arpa, bugün İzmit'e ulaştı. İstanbul'da oturan Ümit Arpa, askere gitmesine 12 gün kala, üzerinde uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu Murat Arpa serbest bırakılması için Ankara'ya yürüyüş başlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden önceki gün yürüyüşe başlayan Arpa, bugün İzmit'e ulaştı. TBMM'ye giderek, sıkıntılarını ve taleplerine dile getirmek istediğini belirten Arpa'ya destek olmak için Gülten Karateke de İzmir'den geldi. Karateke, 17,5 yıl hapis cezası alan oğlunun serbest bırakılmasını istediğini ve İzmit'ten Ankara'ya kadar Arpa ile birlikte yürüyeceğini söyledi. Havanın sıcak olması nedeniyle ayaklarında da yaralar çıktığını belirten Ümit Arpa, "Cezaevlerinde yatan kader mahkumları için yürüyüş başlattım. Benim oğlum, arkadaşlarının kurbanı oldu. Üzerinde 6 gram uyuşturucu çıktı. 12 yıl 8 ay ceza aldı. 3,5 yıldır cezaevinde. Askere gitmesine 12 gün vardı. Oğlum gibi kader kurbanları için Ankara'ya yürüyüp derdimizi anlatacağım" dedi. Gülten Karateke ise "Oğlum Mehmet Çetin dini nikahlı eşiyle tartıştı. Eşi de kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Şikayetten vazgeçmesine rağmen 17,5 sene ceza aldı. Oğlum haksız yere cezaevinde yatıyor. Kader kurbanları serbest kalmalı" diye konuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak
Kadın fırın ustaları, erkeklere taş çıkartıyorKadın fırın ustaları, erkeklere taş çıkartıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.