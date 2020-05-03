Oğlu dağa kaçırılan baba, Soylu'dan iki oğlunun güvenlik korucusu yapılmasını istedi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde oturan Salih Gökçe'nin 5 yıl önce çocuklarından biri İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Evlat hasreti ile yüreği sızlayan Gökçe, Diyarbakır'da HDP il binası önünde, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eyleme katıldı. Ancak koronaviras salgını nedeniyle Salih Gökçe, memleketine dönmek zorunda kaldı.

Baba Gökçe'li bugün ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yardım paketini bizzat kendisi teslim etti. Başkan Sayan, ziyaret sırasında Gökçe'yi, İçişleri Bakanı süleyman Soylu ile görüştürdü.

'KÖYDEKİ İKİ OĞLUNUN GÜVENLİK KORUCUSU YAPILMASINI İSTEDİ'

Bakan Soylu’ya ilgisi için teşekkür eden acılı baba Salih Gökçe, 5 yıl önce bir oğlunun dağa kaçırıldığını belirterek, köydeki iki oğlunun güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesini talep etti. Gökçe’nin talebini olumlu karşılayan Bakan Soylu, konuyla ilgili Ağrı Valiliği’ne gerekli talimatın verileceğini söyledi. Bakan Soylu, acılı baba Salih Gökçe ile görüntülü olarak yaptığı görüşmede, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.