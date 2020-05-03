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Oğlu dağa kaçırılan baba, Soylu'dan iki oğlunun güvenlik korucusu yapılmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 20:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da HDP il binası önünde, PKK tarafından kaçırılan oğlu için 'evlat nöbeti' tutarken salgın nedeniyle memleketi Ağrı'ya dönen Salih Gökçe, kendisini ziyarete gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Gökçe, Bakan Soylu’dan 2 oğlunun güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesini istedi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde oturan Salih Gökçe'nin 5 yıl önce çocuklarından biri İstanbul'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldı. Evlat hasreti ile yüreği sızlayan Gökçe, Diyarbakır'da HDP il binası önünde, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı eyleme katıldı. Ancak koronaviras salgını nedeniyle Salih Gökçe, memleketine dönmek zorunda kaldı.

Baba Gökçe'li bugün ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yardım paketini bizzat kendisi teslim etti. Başkan Sayan, ziyaret sırasında Gökçe'yi, İçişleri Bakanı süleyman Soylu ile görüştürdü.

'KÖYDEKİ İKİ OĞLUNUN GÜVENLİK KORUCUSU YAPILMASINI İSTEDİ'

Bakan Soylu’ya ilgisi için teşekkür eden acılı baba Salih Gökçe, 5 yıl önce bir oğlunun dağa kaçırıldığını belirterek, köydeki iki oğlunun güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesini talep etti. Gökçe’nin talebini olumlu karşılayan Bakan Soylu, konuyla ilgili Ağrı Valiliği’ne gerekli talimatın verileceğini söyledi. Bakan Soylu, acılı baba Salih Gökçe ile görüntülü olarak yaptığı görüşmede, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

"VEFA DESTEK GRUBU OLARAK YANLARINDAYIZ"

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Savcı Sayan, "Oğlu PKK tarafından kaçırılan Salih ağabeyinin evine geldik, kendisiyle görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları gereği buradayız. Sayın bakanımızla da aileyi görüştürdük. Bir eksiği ya da ihtiyacı varsa, Vefa Destek Grubu olarak yanlarındayız. Bugün burada bu babayı gördüğümüz zaman bir Kürt olarak PKK’nın terör örgütünün bu bölgeye ne kadar zarar verdiğini hepimiz birlikte görüyoruz. Gerçekten bizim bölgeyi kan gölüne çeviren bu teröristlerin, Kürtleri temsil etmediği her halinden belli. İşte ben Kürt belediye başkanıyım. Kürt bir baba, biz burada bu insanların Kürtler adına hareket etmediğini hep açık bir şekilde görüyoruz. Aileyi bölmüşler kızları götürmüşler, aileleri perişan etmişler. İşte Salih amcayı gördünüz, böyle aileleri perişan ettiler’’ dedi.

‘BENDEN 10 BİN DOLAR İSTEDİLER’

Oğlunun 2015 yılında İstanbul’dan kaçırıldığını anlatan Salih Gökçe, "2015 yılında oğlumu İstanbul Yeni Doğan’da ilaç vererek Kobani’ye kaçırdılar. Ben 2 kez getirmeye gittim, 10 bin dolar istediler, çocuğumu vermediler. Diyarbakır nöbetine katıldım. 7 ay orda kaldım. Şehirde HDP, dağda PKK hiçbir fark yok. Kürtlerin savunucusu olarak görmüyorum onları. Eğer Kürtlere destek veriyorlarsa dağdaki çocukları getirsinler. HDP bizim çocuklarımızı getirsin, teslim etsin. Devlet her zaman için yanımızda. Bakan beyle görüştük, Bakan bey de bize yardımcı oluyor. Allah razı olsun’’ diye konuştu. (DHA)

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