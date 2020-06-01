Oğlu dolandırdı, babası sakladı

Pamukkale ilçesinde yaşayan M.Y. (65) isimli kadını telefon ile arayan dolandırıcılar kendilerini hakim olarak tanıtıp yaşlı kadına bir kuyumcuda soygun yapılıp, cinayeti işlendiğini ve olay yerinde kendisinin kimliğinin bulunduğunu söyledi. M.Y.’ye evine bir kadın savcının yanında polisle gelip arama yapacağını ve eğer evde altın varsa soygunda çalınan altınlar ile karşılaştırılması için alınacağını söyledi. Dolandırıcılara inanan yaşlı kadın yaklaşık 250 bin TL’yi bulan altınları sahte savcıya verdi. Altınları alan kadın ve erkek dolandırıcı ise olay yerinden geldikleri arabaya binerek ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olan JASAT timi ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçerek olay yerine giderek çalışma başlattı.

OLAYDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmada JASAT timi önce dolandırıcılıkta kullanılan araç plakası üzerinden şahısların kimliğine ulaştı. Ardından operasyon için harekete geçen ekipler dolandırıcılık çetesi üyesi Hasan Y. (19), Dilan Ç. (19), Fikri A. (23), Mehmet D. (23), Özen E. (30) ve Selim S. (32) isimli şahısları Denizli merkezli Bursa ve Antalya’da eş zamanlı düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanırken 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.