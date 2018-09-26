HABER

Oğlu Go-kart'ta ölümden dönen babadan suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 12:39 | Son Güncelleme

 MARDİN'de, bir alışveriş merkezinde Go-kart aracıyla bariyerlere çarpan 14 yaşındaki Mithat Erdem, emniyet kemerinin boğazına dolanması sonucu yaralandı.

Oğlu Go-kart'ta ölümden dönen babadan suç duyurusu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, bir alışveriş merkezinde Go-kart aracıyla bariyerlere çarpan 14 yaşındaki Mithat Erdem, emniyet kemerinin boğazına dolanması sonucu yaralandı. Erdem'in babası Murat Erdem, 18 yaşından küçük olduğu için velisinden imza alınmadığı ve oğlunun sözlü olarak uyarılmadığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Olay, Pazar günü Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde Go-kart aracıyla yarışan Mithat Erdem, önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon kırınca lastik bariyerle çarptı. Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri Erdem'in boğazına dolandı. Boğazında 5 santim yara oluşan, baş dönmesi yaşayan Erdem, yarışı yarıda bıraktı. Gişe memurları, yarayı pamukla sardıktan sonra Mithat Erdem'i eve gönderdi.
Durumu babası Murat Erdem'e anlatan Mithat Erdem, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede boğazına dikiş atılan Erdem, bir gün müşahede altına tutulduktan sonra taburcu edildi.
Olayın ardından Murat Erdem, 18 yaşından küçüklerin velilerinin güvenlik formu imzalamadan binemeyeceğini, bu konuda işletmede uyarı levhası olmadığını ve oğlunun da sözlü olarak uyarılmadığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yaşananlara tepki gösteren baba Murat Erdem, "14 yaşındaki çocuğu yasak olmasına rağmen nasıl bindiriyorlar? Bu olayda bir tedbirsizlik görünüyor. İş güvenliği ile ilgili ciddi anlamda bir denetim yapılması ve bunun önüne geçilmesi lazım. Burada yaş sınırı varsa, yaş sınırına uyulması lazım. Veliden izin alınması, imzasının alınması lazım. Bu olayda ne veli soruldu, ne de imza soruldu. Bu tarz olayların olmaması adına bugün belki ucuz atlattık, ama büyük bir vaka ile karşı karşıya kalabilirdik" dedi.
Doktorun, kemer birkaç santim daha gitseydi kan kaybından ölebilirdi dediğini belirten Mithat Erdem ise "Olayın ardından yaptığım araştırmada, yaş sınırı olduğunu öğrendim. Ben 14 yaşındayım, ama Go-kart sınırı olarak 18 yaş gösteriyordu. Orada ne bir uyarı levhası vardı, ne de sözlü bir uyarı yapıldı. Yani benim yaşım tutmuyordu, bana bu söyleyebilirdi, beni geri gönderebilirlerdi. İlk defa bindim Go-karta" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Oğlu Go-kart'ta ölümden dönen babadan suç duyurusuOğlu Go-kart'ta ölümden dönen babadan suç duyurusuOğlu Go-kart'ta ölümden dönen babadan suç duyurusuOğlu Go-kart'ta ölümden dönen babadan suç duyurusu

PARTNERPodyumu yıkıp geçtiler...Podyumu yıkıp geçtiler...
Doğa tutkunları lav yolunda yürüyor Doğa tutkunları lav yolunda yürüyor
Fethiye'de safari cipi durağa çarptı: 7'si yabancı uyruklu 10 yaralıFethiye'de safari cipi durağa çarptı: 7'si yabancı uyruklu 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

İlginizi Çekebilir

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arşivden çıkan görmediğiniz nadir kareler

Arşivden çıkan görmediğiniz nadir kareler

Doğa tutkunları lav yolunda yürüyor

Doğa tutkunları lav yolunda yürüyor

Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.