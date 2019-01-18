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Oğlu için 2 haftada okuma yazma öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:03 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi'nde tedavi gören 54 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Oğlu için 2 haftada okuma yazma öğrendi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi'nde tedavi gören 54 öğrenci karne sevinci yaşadı. Hasta oğluna derslerinde yardımcı olabilmek için hastanede iki haftada okuma yazmayı öğrenen anne Gülsen Şimşek'e de başarı belgesi verildi.
AFSÜ Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi bünyesinde oluşturulan sınıflarda eğitim gören 54 ilkokul ve lise öğrencisi için karne töreni düzenlendi. Öğrencilere karneleri AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ile İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın tarafından verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, AFSÜ'de açtıkları eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilere karnelerini verdiklerini belirterek, "Farklı hastalıkları olan öğrencilerimiz sürekli burada ve hastaneden dışarı çıkamıyor. Bu çocuklarımızın da eğitimden mahrum kalmaması için biz yaklaşık 4 aydır 54 çocuğumuza temel eğitim ve lise düzeyinde eğitim veriyoruz" dedi.
NORMAL BİR OKUL GİBİ EĞİTİM VERİLİYOR
AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da, hastaların evlerindeki haklarının hastanede de devam etmesini önemsediklerini vurguladı. Çocukların en önemli haklarından birinin de eğitim hakkı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Okumuş, "Bu eğitim hakkının en iyi ve kaliteli bir şekilde tedavi alırken hastane ortamında sürdürülmesi gerekiyor. Hastanemiz içerisinde hastane okulları açılmış durumda. Bunlar uzun süredir hizmet veriyor. Başlangıçta ortam ve öğrenci devamlılığı çok iyi değildi. Öğretmen ve ekipman bulmada zorluğumuz vardı. Ama şimdi normal bir okul sınıfından farkı yok" diye konuştu.
'OĞLUM İÇİN 2 HAFTADA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİM'
Daha önce Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde öğrenim gören, 1,5 aydır da AFSÜ'de tedavi sürecinde eğitim alan Süleyman Şimşek'e de karnesi verildi. Doktorların, "Derslerinde oğluna yardımcı ol" tavsiyesi üzerine, okuma yazma öğrenen anne Gülsen Şimşek'e de başarı belgesi verildi.
Okuma yazma bilmediği için derslerinde oğluna yardımcı olamadığını belirten Gülsen Şimşek, doktorların tavsiyesi üzerine okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini söyledi. Oğlunun ameliyat olduğunu ve sürekli gözetim altında olması gerektiğini belirten Gülsen Şimşek, "Oğlumun durumu şu an çok iyi gidiyor. Yaklaşık 1,5 aydır burada tedavi görüyoruz. Oğlum burada eğitim hayatını sürdürdü. Hocası, 'akşamları oğluna yardımcı ol' dedi. Ben de 'hocam ben okuma yazma bilmiyorum' deyince hocam bana da yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun. Çok şükür iki haftada okuma yazma öğrendim" diye konuştu.

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Oğlu için 2 haftada okuma yazma öğrendiOğlu için 2 haftada okuma yazma öğrendiOğlu için 2 haftada okuma yazma öğrendiOğlu için 2 haftada okuma yazma öğrendi

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