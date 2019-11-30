Oğlu için 7 saatlik ameliyatı göze aldı

İstanbul’da yaşayan Hatice Sezgin 24 yaşında Mehmet Sezgin ile evlendi. Evlilik öncesi romatizma hastalığı olan genç kadının omurga ağrıları 2 yıl içinde iyice şiddetlendi. 29 yaşında oğlu Harun’u dünyaya getiren Sezgin’e skolyoz (omurga eğriliği) teşhisi konuldu. Geç teşhis alan Hatice Sezgin’in tedavisi de gecikti. 10 yıl içinde ağrıları şiddetlenen, dik bir şekilde yürüyemeyen talihsiz kadın görüntüsü nedeniyle çevresi tarafından da yaşlı zannedildi. Sosyal hayata karışmakta ve oğlu ile vakit geçirmekte güçlük çeken Hatice Sezgin’i ameliyat olmaya iten şey ise oğlu Harun’un kardeş isteği oldu. Sağlık açısında hamile kalması imkânsız görülen Hatice Sezgin, oğluna bir kardeş verebilmek için ameliyat masasına yattı. 7 saat süren operasyonla omurgasında eğrilik düzeltilen kadının şimdiki hayali ise ikinci çocuğunu kucağına almak.

“10 YILDIR SIRTÜSTÜ YATAMIYORUM”

Hastalığı nedeniyle olduğundan yaşlı göründüğünü ve bu durumun onu çok zorladığını belirten Hatice Sezgin, “Olduğumdan çok daha yaşlı görünüyordum. Dışarda çok zorlanıyordum ve herkes bana ‘teyze’ diye sesleniyordu. Yüzümü döndüğümde ‘kusura bakma abla’ diyorlardı. Hiçbir zaman huzurum olmadı günlerim çok zor geçiyordu. Rahat uyku dahi uyuyamıyordum. Sırtüstü kesinlikle yatamıyordum. Yana dönüp karnımı ayaklarıma çekip iki büklüm yatıyordum” dedi.

“OĞLUM İÇİN BİR ÇOCUK DÜNYAYA GETİRECEĞİM”

Oğlu için ameliyata karar verdiğini söyleyen Hatice Sezgin, “Oğlum bir kardeşinin olmasını çok istedi ama benim bu halde hamile kalmam ve doğum yapmam çok zordu. Okula gidiyor ve arkadaşlarının kardeşlerinin olmasına üzülüyordu. Ben de oğlum tek kalmasın diye ameliyat masasına yatıp tedavi olmaya karar verdim. Oğlum için bir çocuk daha dünyaya getireceğim” diye konuştu.

“KENDİMİ YALNIZ HİSSEDİYORDUM”

Yıllarca bir kardeş özlemi duyduğunu belirten Harun Sezgin (10) ise kardeşiyle oynayacağı günleri beklediğini söyledi. Sezgin, “Annem beni bazen parka götürüyordu. Orada herkes kardeşiyle oynuyordu ve bu durum beni çok üzüyordu. Yaşıtlarımı ve onların kardeşlerinin olmasını hep kıskanıyordum. Kuzenlerimin de kardeşleri vardı ve ben de hep kendimi yalnız hissediyordum. Annemin skolyozu buna engel oluyordu. Allah şükür onu atlattık. İnşallah bir kardeşim olacak. Ben annem için günlerce ağladım. Bana ilk ameliyat olacağını söylemediler. Ben bunu çok sonradan öğrendim. Annem rahat yatamıyordu. Artık her şeyi daha rahat yapabileceğiz” dedi.