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Oğlu için donör oldu, bir lösemi hastasının hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:14 | Son Güncelleme

İZMİR'de, astsubay Mustafa Boztaş (36), 4 yıl önce lösemi hastası olan oğlu için Kızılay'a kan vererek donör oldu.

Oğlu için donör oldu, bir lösemi hastasının hayatını kurtardı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, astsubay Mustafa Boztaş (36), 4 yıl önce lösemi hastası olan oğlu için Kızılay'a kan vererek donör oldu. Kök hücre örnekleri başka bir hasta ile uyuşunca, iki yıl önce, oğlunun doğum günü olan 28 Temmuz'da Boztaş'tan alınan ilik bu hastaya nakledildi. Oğlunun tedavisi süren Boztaş'a, Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi tarafından, sergilediği örnek davranış sebebiyle onur plaketi verildi.
Karşıyaka ilçeside yaşayan Astsubay Mustafa Boztaş 4 yıl önce, oğlu Ege Boztaş'a (7) lösemi teşhisi konulmasının ardından, Kızılay'a kan vererek kendi evladı için donör olmak istedi. Aradan geçen zamanda oğlunun tedavisinde ilik nakline ihtiyaç duyulmazken, Boztaş'ın doku grupları başka bir hastaya uyum gösterdi. Telefonla aranıp, bu durumla ilgili bilgi verilen Boztaş "Koşa koşa gelirim" diyerek, bağışta bulundu. İlik nakli, oğlu Ege Boztaş'ın doğum tarihi olan 28 Temmuz günü gerçekleştirildi. 28 Temmuz tarihi, yeniden hayat bulan lösemi hastası için de ikinci bir doğum günü oldu. Sergilediği örnek davranış sebebiyle Mustafa Boztaş'a Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi tarafından onur plaketi verildi.
'KOŞA KOŞA GELİRİM'
4 yıl önce, o dönemde 3 yaşında olan oğlu Ege Boztaş'ın lösemi hastası olduğunu öğrendiğini anlatan Boztaş, "Çocuğun kurtulması için çok büyük bir mücadele verdik. 6 ay boyunca hiç yürüyemedi, 2 ay boyunca hastanede yattı. Anne babası olarak bizler, Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belki bizim de örneklerimiz tutar, ileride ilik nakli olması gerekir, şimdiden kanlarımızı verelim dedik. Çocuğumuzun tedavisi çok güzel gidiyor. Kemoterapi gördü, ilaç tedavisi sürüyor. Kanseri yendik dememize çok az kaldı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Kızılay'dan bize bir telefon geldi. 'Bir bağışta bulunmuşsunuz ve donör olmak istediğinizi söylemişsiniz. Sizden alınan kan bir hastaya uyum sağladı, bağışçı olmak ister misiniz' diye sordular. Koşa koşa gelirim dedim. Bütün işlemler ve süreç bana anlatıldı. Hasta için çok sıkıntılı olduğunu, işlemin herhangi bir aşamasında vazgeçersem hasta için çok büyük riskler taşıdığını belirttiler. Donör olarak birtakım işlemlerden geçtim. Tüm şartlar yerine geldiğinde, sürece başlandı" dedi.
EGE'NİN DOĞUM GÜNÜNDE NAKİL İŞLEMİ YAPILDI
"Bizler eşimiz dostumuzun başına böyle bir şey gelmeden farkına varamıyoruz" diyen Boztaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aslında yapılan işlem bizim için çok basit. 1 hafta boyunca Sağlık Bakanlığı beni evimden işime veya işimden alıp evime bıraktı ve 1 hafta boyunca bana aşı yapıldı. Bu yapılan aşı, kök hücreleri canlandıran bir aşı. Beni daha güçlü kıldı. Benim kanserden kurtulan oğlum 28 Temmuz doğumlu ve ben 28 Temmuz 2016'da kök hücrelerimi bağışladım. Nakil bu tarihte yapıldı. Bu tarih, yeniden hayat bulan bu kişinin de doğum günü olmuş oldu. Kan vermek kadar kolay olan bir yöntemle benden kök hücrelerimi aldılar ve hastaya naklettiler. Türkiye'de her yıl ortalama 1500 çocuk lösemiye yakalanıyor. Bu kök hücre, kanser ve kan hastalığının birçok türünde vücudun kendini yenilemesi için kullanılıyor. Kızılay'a kan bağışı yaparken 1 tüp fazla kan vererek kök hücre bağışçısı olabilirsiniz. Belki bazı çocukların annelerine, babalarına kavuşmasını, bazı anne babaların da çocuklarına kavuşmasını sağlayacaksınız."

FOTOĞRAFLI

Oğlu için donör oldu, bir lösemi hastasının hayatını kurtardı

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