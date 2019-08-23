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Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da üç gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Hacire Akar, geceyi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde geçirdi - Anne Akar: - "Çocuğum yanımda olsaydı benim ne işim olacaktı burada? Kim ister ki çocuğu dağa gitsin"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da üç gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Hacire Akar, geceyi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde geçirdi.

Üç gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar'ın, camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Geceyi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde geçiren acılı annenin yorgun olduğu gözlendi.

- "Ciğerim yanıyor"

Anne Akar, Kürtçe yaptığı konuşmada, dün başlattığı eylemi oğlu bulunana kadar sürdüreceğini söyledi.

Hiçbir annenin evladının dağa gitmesini istemeyeceğini dile getiren Akar, "Çocuğum yanımda olsaydı benim ne işim olacaktı burada? Kim ister ki çocuğu dağa kaçırılsın? Ciğerim yanıyor. Çocuğum HDP il binasına gelip bir daha çıkmadı." dedi.

- HDP'lilerden eylemi takip eden gazetecilere tepki

Bu arada HDP Diyarbakır İl Başkanlığından çıkan bir partili, eylemi takip eden gazetecilere tepki gösterdi.

"Gidin buradan, çekim yapmayın. Ne istiyorsunuz bizden?" diyen partili, bir gazetecinin, "Sizden açıklama bekliyoruz." demesi üzerine, "Neyin açıklamasını bekliyorsunuz. Bir kadın, bir anne işte burada oturmuş. Çekme diyorum, hadi gidin buradan." ifadelerini kullandı.

Gazetecilere tepki gösteren kişi daha sonra partililerce içeri alındı.

- Olay

Diyarbakır merkez Sur ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki evinden üç gün önce çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, dün polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulunmuş, ardından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek camını kırdığı bina önünde oturma eylemine başlamıştı.

HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunduğu da öğrenilen anne Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın da 1994 yılında PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP-PKK oturma eylemi

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