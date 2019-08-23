Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da üç gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Hacire Akar, geceyi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde geçirdi.

Üç gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar'ın, camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Geceyi HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde geçiren acılı annenin yorgun olduğu gözlendi.

- "Ciğerim yanıyor"

Anne Akar, Kürtçe yaptığı konuşmada, dün başlattığı eylemi oğlu bulunana kadar sürdüreceğini söyledi.

Hiçbir annenin evladının dağa gitmesini istemeyeceğini dile getiren Akar, "Çocuğum yanımda olsaydı benim ne işim olacaktı burada? Kim ister ki çocuğu dağa kaçırılsın? Ciğerim yanıyor. Çocuğum HDP il binasına gelip bir daha çıkmadı." dedi.

- HDP'lilerden eylemi takip eden gazetecilere tepki

Bu arada HDP Diyarbakır İl Başkanlığından çıkan bir partili, eylemi takip eden gazetecilere tepki gösterdi.