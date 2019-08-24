Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne

"HDP oğlumu kaçırdı, ona hap mı verdiler, tehdit mi ettiler bilmiyorum. Ben burada ondan gelecek haberi bekliyorum. HDP'liler parti binasına girip çıkarken, 'AK Parti sana para vermiş buraya göndermiş. Git oğlunu hırsızların yanında ara, bu devletin programıdır seni buraya göndermişler.' diyorlar. Bu kimsenin programı değildir, ben oğlum için buradayım. Ne zaman oğlum gelirse o zaman buradan kalkıp evime gideceğim. Oğlum gelmeyene kadar, son nefesime kadar buradayım. HDP'den oğlumu getirmesini istiyorum. Benim ne HDP ne de AK Parti ile hiç bir sorunum yok."

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar (49), "HDP kimseyi kandırmasın. Madem barış istiyorlar neden çocukları dağa çıkarıyorlar? Ben bunu lanetliyorum." dedi.

- "Ölsem kızım eylemi sürdürecek"

Oğlunun kaybolmasının tek sorumlusunun HDP olduğuna işaret eden Akar, "Ne yaptıysa HDP yaptı. HDP, onu korkutarak veya tehdit ederek röportaj yaptırmış. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorlarsa nasıl röportaj yaptılar? Oğlum gelmeden buradan gitmem, ben ölsem kızım gelip burada eylemi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

- "HDP benim tek düşmanımdır"

Gelirleri düşük olduğu için çok zor şartlarda oğlunu büyüttüğünü vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"HDP kimseyi kandırmasın. Madem barış istiyorlar neden çocukları dağa çıkarıyorlar? Ben bunu lanetliyorum. Çocukları kaçırıyorlar. Diğer iki çocuğumu da onlar kaybettirdi. Yüreğim yanıyor, yüreğim parçalandı. Fırat'ımı kaçırdıkları zaman Mehmet daha 7 yaşındaydı. Mehmet'im büyüdü şimdi de onu kaçırdılar. Fırat'ımı nasıl unutayım, unutulmuyor? Ama Mehmet'im aynı yola gitmesin diye Fırat'ımın fotoğrafını dahi eve asmadım ki Mehmet görmesin. HDP benim tek düşmanımdır. Bir evden 3 kişi kaçırılır mı? Ben diyorum ki Fırat ve Salim gitti Mehmet'im sağ salim evine dönsün. HDP artık elini ailemden çeksin, oğlumun yakasından düşsün ve oğlumu bana versin."