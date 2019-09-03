Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne

- "Çocuklarımız dağa yönlendiriliyor"

"Bugün yine 17 yaşında lise öğrencisi bir çocuğun aynı şekilde dağa yönlendirildiğini öğrendik. Bunun gibi yüzlerce çocuğun ailelerinin kalplerinin yaralı oluşu üzerine söylüyoruz ki; bütün aileler çocuklarına sahip çıksın." ifadelerini kullanan Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef çocuklarımız art niyetli insanlar, iş ve aş ile kandırarak, ellerine silah vererek, dağa yönlendiriliyor ve onları PKK’nın kucağına itiyorlar. Dolayısıyla örgüt şu anda hem Türkiye'nin başına hem de İslam ümmetinin başına bela olmuş şekilde. Dış mihrakların elinde Kürtleri temsil etmeyen ama kendini Kürtleri temsil ediyormuş gibi gösteren bir örgüt var. Siyasi partilerin, bölgede özellikle HDP'nin bu çocuklarımızı iyi bir şekilde yetişip topluma faydalı bir birey olmaları için mücadele etmesi gerekirken, hücre evlerinde bu çocukların akıllarıyla oynayıp yönlendirmesi, kabul edilebilir bir davranış değil. Siyasi partilere, milletvekillerine de çağrımız, kadın ve insan hakları için naralar atıyordunuz, çocuklar dağa yönlendiriliyor. Bu çocuklara gelin, sahip çıkın. Bu çocukları kimler dağa yönlendiriyorsa herkes tepki göstersin."