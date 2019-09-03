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Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlu S. Çetinkaya'nın dağa kaçırıldığını iddia eden anne Fevziye Çetinkaya'nın, önünde oturma eylemi yaptığı HDP İl Başkanlığı binasının kepenkleri, partililerce kapatıldı - Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eylemi sürdüren anne Çetinkaya'yı ziyaret ederek, destek açıklaması yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne Fevziye Çetinkaya'nın önünde oturma eylemi yaptığı HDP İl Başkanlığı binasının kepenkleri partililerce kapatıldı.

Fevziye Çetinkaya'nın, 4'ü kız 11 çocuğundan S. Çetinkaya'nın (17), 30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Çetinkaya'nın oturma eylemi yaptığı sırada, partililer HDP il binasının kepenklerini kapattı.

- Anne Çetinkaya'ya sivil toplum kuruluşlarından destek

Bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eylemi sürdüren anne Çetinkaya'yı ziyaret ederek destek açıklaması yaptı.

Memur-Sen İl Başkanı Yunus Memiş, siyasi partilerin temel amacının, ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket etmek olduğunu savunarak, "Maalesef siyasi partilerin, çocukların hücre evlerinde, kafaları bulandırılarak örgütün kucağına yönlendirilmesi şeklinde davranması ciddi şekilde sivil toplum kuruluşları olarak bizleri rahatsız etmektedir." dedi.

- "Çocuklarımız dağa yönlendiriliyor"

"Bugün yine 17 yaşında lise öğrencisi bir çocuğun aynı şekilde dağa yönlendirildiğini öğrendik. Bunun gibi yüzlerce çocuğun ailelerinin kalplerinin yaralı oluşu üzerine söylüyoruz ki; bütün aileler çocuklarına sahip çıksın." ifadelerini kullanan Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef çocuklarımız art niyetli insanlar, iş ve aş ile kandırarak, ellerine silah vererek, dağa yönlendiriliyor ve onları PKK’nın kucağına itiyorlar. Dolayısıyla örgüt şu anda hem Türkiye'nin başına hem de İslam ümmetinin başına bela olmuş şekilde. Dış mihrakların elinde Kürtleri temsil etmeyen ama kendini Kürtleri temsil ediyormuş gibi gösteren bir örgüt var. Siyasi partilerin, bölgede özellikle HDP'nin bu çocuklarımızı iyi bir şekilde yetişip topluma faydalı bir birey olmaları için mücadele etmesi gerekirken, hücre evlerinde bu çocukların akıllarıyla oynayıp yönlendirmesi, kabul edilebilir bir davranış değil. Siyasi partilere, milletvekillerine de çağrımız, kadın ve insan hakları için naralar atıyordunuz, çocuklar dağa yönlendiriliyor. Bu çocuklara gelin, sahip çıkın. Bu çocukları kimler dağa yönlendiriyorsa herkes tepki göstersin."

Memiş, ailelerin maddi ve manevi yanlarında olduklarını belirtmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini aktardı.

- "Çocuklarımızın yeri okullarıdır"

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir de Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan Hacire Akar'a değinerek Akar'ın tarihi bir direniş gösterdiğini belirtti.

"HDP'nin zulüm kalelerinde gedik açmıştı. Bir çocuğumuz annesiyle kavuşmuştu. O gün Diyarbakır'da bir devrim yaşanmıştı. Tabir yerindeyse, söke söke çocuğunu HDP'nin bu binasından almıştı." diyen Gökdemir, şunları kaydetti:

"O gün bizlere, çocukları dağa gönderenlerin adresinin HDP binası olduğunu, HDP yöneticileri olduğunu beyan etmişti. Burada oturmasından dolayı çocuğuna kavuşmuştu. Bugün yaklaşık üç aile daha bu direnişe destek vermek ve çocuklarını dağdan getirmek için şu anda eylem başlatmışlar. Biz de bu annelerin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Bundan sonra çocuklarımızın yeri annelerinin yanı, okullarıdır. Şu anda lise öğrencisi olan bir çocuğumuz maalesef HDP'nin kirli emellerine ve siyasetine kanarak dağa gönderilmiş. Annenin yanındayız. Tüm Diyarbakırlı annelerin, bu annelerin yanında olmasını istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır oturma eylemi

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