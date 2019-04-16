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Oğlu için sanal aşçı olan Saniye Anne, deneyimlerini üniversitelilere anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı kesilen oğlunun protez masrafını karşılamak için YouTube'ta kanal açıp, kendine özgü şivesiyle yemek tariflerini paylaşınca, kısa sürede sosyal medyada fenomen olan Saniye Karataş (77), hem Boğaziçi, hem de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) düzenlediği etkinliklere davet edildi.

Oğlu için sanal aşçı olan Saniye Anne, deneyimlerini üniversitelilere anlattı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, damar tıkanıklığı nedeniyle sağ bacağı kesilen oğlunun protez masrafını karşılamak için YouTube'ta kanal açıp, kendine özgü şivesiyle yemek tariflerini paylaşınca, kısa sürede sosyal medyada fenomen olan Saniye Karataş (77), hem Boğaziçi, hem de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) düzenlediği etkinliklere davet edildi. Karataş, bu toplantılarda ünlü isimler ve gençlerle bir araya geldi.
Manisa'nın Salihli ilçesinden yıllar önce İzmir'e taşınan Saniye Karataş, zamanla yaptığı yemeklerin tadıyla komşuları arasında ün yaptı. Kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat olan ve çevresinde Saniye Anne olarak tanınan Saniye Karataş, en büyük üzüntüyü ise oğlunun damar tıkanıklığından sağ bacağının diz altından kesilmek zorunda kalınmasıyla yaşadı. Hem kendisinin, hem de oğlunun tedavi ve protez bacak giderlerini karşılamakta güçlük çeken Saniye Karataş, ilk başlarda itiraz ettiği, oğlunun kamera karşısında yemek yapma önerisini kabul etti. Ardından da anne ile oğlunun hüzün dolu anlarından doğan sanal aşçılık fikri hayata geçirildi. Saniye Karataş, yaptığı yemeğin tarifini oğluna verdiği sırada, o da cep telefonuna habersiz çekti. Saniye Karataş, bu sırada hem yemeğini yaptı, hem de lezzet sırlarını anlattı. Süleyman Karataş ise annesinin bu anlatımını internetteki video paylaşım sitesi Youtube'a yükledi. Saniye Karataş'ın, bu görüntüsü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Peşinden de Saniye Karataş artık, 'Saniye Anne' olarak ün yaptı, kendisine mesajlar gelmeye başladı.
BİNLERCE KİŞİ TAKİBE ALDI
Kendisine mesajla ulaşan izleyicilerden özellikle kadınların yeni tarifler istemesi üzerine, Karataş, yaptığı farklı yemeklerin tariflerini de yine, oğlu aracılığıyla, Youtube'ta yayınlamayı sürdürdü. Hayatında yeni bir dönem başlayan Karataş, sanal alemdeki, 'saniyeanneymaekleri' adresinin Youtube'da 311 bin, Facebook'ta 183 bin, Intagram'da ise hesabı daha önce çalınmasına rağmen 48 bin takipçiye ulaşmasıyla fenomen haline geldi.
GENÇLERE DENEYİMLERİNİ ANLATTI
Google'nin desteklediği Kadın ve Teknoloji Sempozyumu'nda onur konuğu olarak ağırlanan Saniye Karataş, geçen ay da İstanbul'da Facebook'un Boğaziçi Üniversitesi ile ortak düzenlediği 'Sınırları aşan kadınlar' temalı toplantının konuğu oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki bu toplantıda ünlü isimlerden Nil Karaibrahimgil, Tuba Ünsal ile birlikte Saniye Anne, yaşam deneyimlerini anlattı, fenomen olduğu sanal aşçılık girişiminin ipuçlarını verdi. Karataş ardından ODTÜ'de üniversitenin genç girişimciler topluluğu üyelerinin misafiri oldu. Burada torunu yaşındaki gençlere yine sosyal medya üzerinden deneyimlerini anlatıp, onlara hayatında yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak öğütler verdi. Her iki toplantıda da hem gençlerin, hem de kadınların büyük gösterdiği Saniye Anne, doğallığından bir şey kaybetmedi, günlük kıyafetleriyle sahneye çıkıp konuşmalarını yaptı. Gençlerin sorunlarına da yine kendine özgü şivesiyle yanıtlar verdi.
Gördüğü ilgi karşısında oldukça mutlu olan Saniye Karataş, "Gençlerle bir arada olmak çok güzel. Onlara anne nasihatinde bulunuyorum. Sadece yaşamımı, deneyimlerimi anlatıyorum, onlar oradan kendilerine dersler çıkartıyor. Zaten sevenlerimin bana verdiği destekle ayakta duruyorum. Onlar beni destekledikçe takip etmeyi sürdürdükçe, ben de mutlulukla yemek yapmaya devam edeceğim" dedi.
Annesinin en büyük yardımcısı olan Süleyman Karataş da başarıya ulaştıklarını, ancak yaşadıkları hüzünlü hikayelerinden bunun doğduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Oğlu için sanal aşçı olan Saniye Anne, deneyimlerini üniversitelilere anlattıOğlu için sanal aşçı olan Saniye Anne, deneyimlerini üniversitelilere anlattıOğlu için sanal aşçı olan Saniye Anne, deneyimlerini üniversitelilere anlattıOğlu için sanal aşçı olan Saniye Anne, deneyimlerini üniversitelilere anlattı

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