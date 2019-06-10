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Oğlu ile kendisini ağaca asan babanın cenazeleri morgdan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, oğlu Erden (2) ile kendisini ormanlıkta iple ağaca asan Ersin B.'nin (33) cenazeleri, morgdan alındı.

Bülent TATOĞULLARI- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, oğlu Erden (2) ile kendisini ormanlıkta iple ağaca asan Ersin B.'nin (33) cenazeleri, morgdan alındı. Ersin B. Gaziantep'te, oğlu Erden B. ise Antalya'da toprağa verilecek.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Milli Parkı'nda bulunan ormanlıkta meydana geldi. Piknik alanının yan tarafındaki ormanlıkta ailesi ile adaçayı toplamaya çıkan Mesut Özalp, ağaca iple asılı olan, 1'i çocuk 2 kişi gördü. Özalp'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ersin B. ve oğlu Erden B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından baba- oğulun cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan otopsinin ardından Ersin B.'nin cenazesi, bugün babası Ramazan B. tarafından morgdan alındı. Ramazan B., "Torunum annesiyle babası arasındaki geçimsizlik yüzünden öldü" dedi.

Ersin B.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü. Erden B.'nin cenazesi ise dayısı Gökhan Demirbağ tarafından morgdan alındı. Erden B.'nin cenazesi ise Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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