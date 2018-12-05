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Oğlu istismara uğrayan anne: 'Gece abi beni bırak diye feryat ediyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

ERZURUM'da yanında çalıştırdığı çırağına istismarda bulunduğu iddiasıyla berber K.D.'nin 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da yanında çalıştırdığı çırağına istismarda bulunduğu iddiasıyla berber K.D.'nin 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. K.D.'den (33) şikâyetçi olan S.K.'nın (12) annesi A.D., "Geceleri oğlumun üzerini örttüğümde 'K. abi beni bırak' diye feryat ediyor" dedi.
Olay, 2 Ağustos 2018'de, merkez Aziziye ilçesindeki bir berber dükkânında meydana geldi. Polise başvuran anne A.D., oğlunun patronunun istismarına uğradığını ileri sürdü. Cinsel içerikli videolar izletip, S.K.'ya istismarda bulunduğu iddia edilen K.D., gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen K.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk celsede tutuklu K.D., mağdur çocuk S.K. ve annesi A.D. ile avukatlar hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen K.D., S.K.'nın işe geç geldiğini, müşterinin üzerine saç kıllarını döktüğü için kendisine bağırdığını bu yüzden kendisine iftira attığını öne sürdü. Öğlen yemeğinden döndüğünde ustasının kendisini yanına çağırdığını söyleyen S.K. ise, "Yanına oturduktan sonra göğüs, bacak ve kalça kısmıma dokundu. 'Abi ne yapıyorsun?' diye tepki gösterince 'Bir müşteri geldiğinde usta çırağız, sonrasında arkadaşız' dedi. Cep telefonunu vererek cinsel organımın fotoğrafını çekmemi istedi. Kabul etmeyince 'ben sana küstüm' diye konuştu. Daha sonra cep telefonundan bana porno video izletti" dedi.
Bunun üzerine mahkeme başkanı, S.K'ye olay yeri inceleme fotoğraflarında iş yerinin görülebilecek konumda olduğunu, cinsel istismar eylemlerinin birisi tarafından görülüp görülemeyeceğini, istismara uğradıktan sonra neden çalışmaya devam ettiğini sordu. Başkanın sorularına cevap veren S.K., K.D.'nin kendisini tehdit etmesi nedeniyle korktuğu için akşama kadar çalışmaya devam ettiğini bildirdi.
K.D.'den şikâyetçi olan anne A.D. de oğlunun saat 20.00 sıralarında işten döndüğünü ve başından geçenleri kendisine anlattığını ifade etti. A.D., "Oğlum eve geldiğinde rengi bembeyaz olmuştu. 'K. abi bana pis pis hareketler yaptı' dedi. Ben daha sonra 155'i arayarak çocuğumun cinsel istismara uğradığını söyledim. Çocuğum zaten 3 gün orada çalıştı. Geceleri üzerini örttüğümde 'K. abi beni bırak' diye feryat ediyor, şikâyetçiyim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, K.D.'nin telefonunda inceleme yapılması ve olay günü cep telefonundan cinsel içerikli videoların izlenip izlenmediğinin araştırılmasını istedi. K.D.'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme heyeti adli kontrol kararı ile tahliyesini kararlaştırdı.

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