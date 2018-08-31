HABER

Oğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

ADANA'da 14 yaşındaki Atakan Karatosun, dengesini kaybedip düştüğü sulama kanalında kayboldu.

Oğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 14 yaşındaki Atakan Karatosun, dengesini kaybedip düştüğü sulama kanalında kayboldu. Olayı haberi alıp gelen Karatosun'un annesi Melahat Karatosun, gözyaşı döküp, "Oğlum nerede, Atakan çık gel" diye feryat etti.
Olay, Seyhan İlçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kanal kenarına gelen Atakan Karatosun, sıcaktan bunalıp ayaklarını suya sokmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Karatosun, kanala düştü. Yüzme bilmeyen Atakan Karatosun, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevre sakinleri, yardıma koştu. Suya giren vatandaşlar, Karatosun'a ulaşamadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, DSİ yetkilileriyle irtibata geçerek kanala gelen suyu kesmelerini istedi.
Oğlunun kaybolduğunu öğrenip olay yerine gelen anne Melahat Karatosun,, sinir krizi geçirdi, "Oğlum nerede, Atakan çık gel" diye feryat etti. Polis Melehat Karatosun'u güçlükle sakinleştirdi. Bu sırada Atakan Karatosun'un arkadaşlarının da üzüntü yaşadığı görüldü.
Çevre sakinleri, 27 Ağustos'ta ülkesindeki iç savaştan kaçıp, 1 ay önce Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu Rami Keberi'nin (18) de burada boğulduğunu söyledi. Kanal kenarında havuzun olduğunu belirten bir vatandaş, "Atakan'ın boğulduğu yerin 10 metre karşısında saati 4 liraya havuza girilebiliyor. Maalesef çocuklarımız havuz yerine sulama kanalını tercih ediyor" dedi.
Atakan Karatosun'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Oğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktuOğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktuOğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktuOğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktu

PARTNERArşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...Arşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
Tuvalet işleten kadının 2 bin lirası çalındıTuvalet işleten kadının 2 bin lirası çalındı
Cinayet zanlısı otelde operasyonla yakalandıCinayet zanlısı otelde operasyonla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

İlginizi Çekebilir

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.