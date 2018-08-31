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Oğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 16:07 | Son Güncelleme

ADANA'da 14 yaşındaki Atakan Karatosun, dengesini kaybedip düştüğü sulama kanalında kayboldu.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 14 yaşındaki Atakan Karatosun, dengesini kaybedip düştüğü sulama kanalında kayboldu. Olayı haberi alıp gelen Karatosun'un annesi Melahat Karatosun, gözyaşı döküp, "Oğlum nerede, Atakan çık gel" diye feryat etti. Olay, Seyhan İlçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kanal kenarına gelen Atakan Karatosun, sıcaktan bunalıp ayaklarını suya sokmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Karatosun, kanala düştü. Yüzme bilmeyen Atakan Karatosun, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevre sakinleri, yardıma koştu. Suya giren vatandaşlar, Karatosun'a ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, DSİ yetkilileriyle irtibata geçerek kanala gelen suyu kesmelerini istedi. Oğlunun kaybolduğunu öğrenip olay yerine gelen anne Melahat Karatosun,, sinir krizi geçirdi, "Oğlum nerede, Atakan çık gel" diye feryat etti. Polis Melehat Karatosun'u güçlükle sakinleştirdi. Bu sırada Atakan Karatosun'un arkadaşlarının da üzüntü yaşadığı görüldü. Çevre sakinleri, 27 Ağustos'ta ülkesindeki iç savaştan kaçıp, 1 ay önce Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu Rami Keberi'nin (18) de burada boğulduğunu söyledi. Kanal kenarında havuzun olduğunu belirten bir vatandaş, "Atakan'ın boğulduğu yerin 10 metre karşısında saati 4 liraya havuza girilebiliyor. Maalesef çocuklarımız havuz yerine sulama kanalını tercih ediyor" dedi. Atakan Karatosun'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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