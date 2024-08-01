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  4. Oğlu, kayınvalidesini öldüren Abdüllatif Şener'den ilk açıklama! Olayı saniye saniye anlattı: İşsiz kalınca psikolojisi bozulmuş

Oğlu, kayınvalidesini öldüren Abdüllatif Şener'den ilk açıklama! Olayı saniye saniye anlattı: İşsiz kalınca psikolojisi bozulmuş

01.08.2024 14:28
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Dün akşam yaşanan olay Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Eski başbakan yardımcılarından Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü. Olayın ardından birçok iddia ortaya atılırken Şener'den ilk açıklama geldi. Olayı saniye saniye anlatan Şener, oğlunun uzun süre işsiz kalmasından dolayı psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

Oğlu, kayınvalidesini öldüren Abdüllatif Şener'den ilk açıklama! Olayı saniye saniye anlattı: İşsiz kalınca psikolojisi bozulmuş

Eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener’in anneannesini öldürmesine ilişkin, “Oğlum anneannesini çok severdi. Zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı” dedi.

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İŞSİZ KALDIĞI İÇİN PSKİLOJİK SORUNLARI YAŞAMIŞ

Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından oğlu Bedirhan Şener’in anneannesi Leyla Çetiner’i öldürmesine ilişkin açıklama yaptı. Şener, dün meydana gelen olayın aileyi derinden sarstığını belirtti. Açıklamasında oğlu Bedirhan’ın bazı sorunların yanı sıra uzun süre işsiz kalması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Şener, “Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır” ifadelerini kullandı.

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SANİYE SANİYE ANLATTI

Sağlık durumunun iyi olmadığı ve telefon çağrılarına cevap vermediği gerekçesinden dolayı eşi Berrin Şener ve kayınvalidesi Leyla Çetiner ile oğlunun dairesine gittiklerini kaydeden Şener, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar. O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir.

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"ANNEANNESİNİ SEVERDİ"

Oğlum anneannesini çok severdi. Zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz.”

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BEDİRHAN ŞENER, AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Ankara'da dün akşam anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla vurarak öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü Abdüllatif Şener'in oğlu, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Abdullatif Şener
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