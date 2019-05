Oğlu kazada ölen babanın tahliye tepkisi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da geçen yıl nisan ayında 1'i öğrenci 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin 10 aydır tutuklu yargılanan tanker sürücüsü Özkan Kepez, tahliye oldu. Kazada ölen Veli Çakır'ın (14) babası Mustafa Çakır, “Sanığa ceza değil ödül, bize de ömür boyu çekeceğimiz evlat acısı verdiler" sözleriyle karara tepki gösterdi. Aksu ilçesinde geçen yıl 19 Nisan'da öğrenci servisi ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otaokul öğrencisi Veli Çakır ile öğrenci velisi Ramazan Duyan yaşamını yitirirken, 21 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası tanker sürücüsü Özkan Kepez tutuklandı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanığın taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapsi istendi. Şikayetçi avukatları ayrıca mahkeme heyetinin karar verirken sanığın 'bilinçli taksir' ve 'olası kast' durumunu da göz önünde bulundurmasını talep etti. Bugün görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu tanker sürücüsü Özkan Kepez, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Özkan Kepez, kazadan sonra olay yerinden kaçtığı yönündeki iddiaları kabul etmeyerek, “Ben kazadan sonra 3-4 yaralıya yardım ettim. Onları araçtan çıkardım. Jandarmayı aradım. Ancak can güvenliğim nedeniyle kaza yerinde durdurduğum bir TIR'a binerek olay yerinden ayrıldım. İstemeyerek ölüme sebep oldum. Kazadan dolayı pişmanım. Vefat edenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Cezam neyse çekmeye hazırım. Takdir mahkemenin" dedi. SANIK TAHLİYE OLDU Mahkeme heyeti sanığa 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan önce 8 yıl hapis verdi. Heyet, mahkemedeki tavırlarından dolayı iyi hal indiriminde bulunarak cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. Heyet sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına karar verip, yurt dışına çıkış yasağı da koydu. BABANIN TAHLİYE İSYANI Duruşma sonunda gazetecilere açıklamada bulunan ölenlerin yakınları karara tepki gösterdi. Ölen Veli Çakır'ın babası Mustafa Çakır, oğlunun 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini belirterek, “Ben oğlumu toprağa verirken sanık 45 gün dışarıda gezdi. İki kişinin öldüğü kazada adam 10 ay yattıktan sonra tahliye oldu. Mahkeme bir de sanığa iyi hal indiriminde bulundu. Kaza sırasında sanık oğluma el atsaydı belki şu an yaşıyor olacaktı. Önüne köpek çıktığı için direksiyonu kırmış. Köpek mi, insan hayatı mı değerli? 12-13 yıl ceza alır diye beklerken, 10 ay ceza aldı. Ben böyle adalete inanmıyorum. Her türlü delil var. Yüzde 100 hatalı ama karşılığı 10 ay ceza aldı. Biz ömür boyu çekeceğimiz acı karşısında onun 10 ay ceza almasını Türkiye Cumhuriyeti adaletine yakıştıramadım. En az 12-13 sene ceza alması gerekiyordu. Sanığa yurt dışına çıkış yasağı verdi. Sanığa ceza değil ödül, bize de ömür boyu çekeceğimiz evlat acısı verdiler" diye konuştu. Kazada ölen Ramazan Duyan'ın oğlu Ali Duyan da karara şaşırdığını ifade ederek, “Sanık kazadan sonra yaralılara hiç müdahale etmemiş. Diyecek bir şey bulamıyorum. İki ölü ve yaralılar var. Diyecek söz bulamıyorum" dedi.