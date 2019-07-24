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Oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

ADANA'da 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan Fazıl S.(34), motosikleti ile geldiği köprüden nehre atladı.

Oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da 15 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan Fazıl S.(34), motosikleti ile geldiği köprüden nehre atladı. Fazıl S. suda kaybolurken, olay yerine gelen anne Aysel S.(61), "Bugün benim bayramım. Davul çalacağım, oğlum uyuşturucudan kurtuldu. Her gün 300 lira bulmaktan yorulmuştum" diyerek, gözyaşı döktü.
Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, köprü üzerinde motosiklet ile kıyafetler olduğunu görüp, polisi aradı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin Fazıl S.'ye ait olduğunu tespit ederek, ailesine ulaştı. Hemen köprü üzerine gelen anne Aysel S. ile babası Ramazan S., oğullarının 15 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, intihar etmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine, bölgeye su altı ekipleri sevk edildi. Fazıl S.'yi arama çalışmaları sürüyor.
DRAMI YÜREK BURKTU
Ekiplerin arama çalışmasını gözyaşı dökerek izleyen anne, "'Annesi kurtuldu' deyin. 15 yaşından beri oğlumla mücadale ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğin yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. En son 'baba motor al' dedi. Motor alırsak, uyuşturucuyu bırakacağını söyledi. Bu motor onun sonu oldu. Oğlumun mezarının başına bu motoru getirip, koyacağım" dedi. 4 çocuk annesi Aysel S., "Her gün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Kolay kolay rüya görmem. Dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. Her yerde polis vardı. Sabah bu olay yaşandı. İçime doğmuş" diye konuştu.

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Oğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtulduOğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtulduOğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtulduOğlu nehre atlayan anne: Bugün benim bayramım, uyuşturucudan kurtuldu

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