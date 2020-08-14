HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Oğlu öldürülen anne İstanbul'dan Ankara'ya yalın ayak yürümeye başladı

Oğlu öldürülen anne İstanbul'dan Ankara'ya yalın ayak yürümeye başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 16:24 | Son Güncelleme

İkitelli'de 10 yıl önce evinin önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Aykut Alıcı'nın annesi Songül Alıcı, adalet arayışı nedeniyle İstanbul'dan Ankara'ya yalın ayak yürüyüşe başladı. Alıcı, "Sesimi duyuramadım, bir anne olarak Ankara'ya Yargıtay'a yürüyeceğim" dedi.

Oğlu öldürülen anne İstanbul'dan Ankara'ya yalın ayak yürümeye başladı

İkitelli'de 10 yıl önce evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Aykut Alıcı'nın (20) annesi Songül Alıcı, oğlunun öldürüldüğü tarih olan 14 Ağustos günü İkitelli'deki evinden Ankara'ya yalın ayak yürüyüş başlattı.

6b9c5d6c3ca3761c9fb550777bee3050

"SESİMİ DUYURAMADIM"

Oğlunun sokakta bıçaklanmasının ardından hastaneye ayakkabısız gittiği için Ankara'ya yalın ayak yürüyüş başlatan anne Songül Alıcı adalet için yürüdüğünü söyledi. Olaya karışanların hepsinin ceza alması gerektiğini ifade eden Alıcı, "Sesimi duyuramadım, bir anne olarak Ankara'ya Yargıtay'a yürüyeceğim. Sadece Celal Toprak ceza almamalıydı, yanındakiler de alsaydı. 9 kişiden neden bir kişi ceza alıyor. Çıplak ayakla yürümemin sebebi, oğlum çıplak ayakla hastaneye gittiği için ben de çıplak ayakla Ankara'ya yürüyorum." dedi.

216c215dedb8570826fdee10a6089d34

'ADALET İSTİYORUM' YAZILI TİŞÖRT GİYDİ

Songül Alıcı, oğlunun bıçaklandığı noktada basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra yürüyüşe başladı. Benzinliklerde mola vererek yürüyüşü tamamlamayı planlayan Alıcı, oğlunun fotoğrafının basılı olduğu ve "Oğlumu katlettiler adalet istiyorum" yazılı bir tişört giyerek yola çıktı. Aykut Alıcı'nın katil zanlılarının yargılandığı davada Celal Toprak müebbet hapis cezasına çarptırılırken diğer sanıklar beraat etmişti.

ea3ff0670eb69766adce608242294a0c

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Şehirler arası yolda 'pes' dedirten görüntülerŞehirler arası yolda 'pes' dedirten görüntüler
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir?Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

İlginizi Çekebilir

Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Tamirci, hava bastığı lastiğin patlamasıyla öldü
Korkunç olay! Hava bastığı lastik patlayınca hayatını kaybetti
20 TL’ye internet paketi almak isterken 26 bin lira dolandırıldı
İnternet paketi almak isterken hayatının şokunu yaşadı
Şehirler arası yolda çocuğa otomobil kullandırttı
Şehirler arası yolda 'pes' dedirten görüntüler
Karayolunda otomobil kullanan çocuk 'pes' dedirtti!
Karayolunda 'pes' dedirten manzara! Bir de sollama yaptı
Buzluk Mağarası'nda doğal klima şaşkınlığı! 'İçeri girer girmez yüzüne çarpıyor'
Buradan içeri giren şaşkına dönüyor!
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan Bekir Varol hakkında karar verildi
'Zavadanak' Bekir hakkında karar verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.