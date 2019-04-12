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Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 08:45 | Son Güncelleme

Karaman’da küfürleşme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanarak öldürülen gencin ölümünün ardından kalp krizi geçiren baba Durmuş Kocaoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman’da küfürleşme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanarak öldürülen gencin ölümünün ardından kalp krizi geçiren baba Durmuş Kocaoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun acısına dayanamayan babanın organları ailesi tarafından bağışlandı.
Olay, 25 Mart Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte elektrikli bisikletle olay yerine gelen Muhammet Yasin Kocaoğlu (18), yolda yürümekte olan Atakan Y. ve arkadaşı E.S.M.’nin yanına gelerek kavga etmeye başladı. Atakan Y., yanında bulunan bıçakla Muhammet Yasin Kocaoğlu’nu kalbinden ve omuzundan bıçakladıktan sonra olay yerinden arkadaşıyla birlikte kaçtı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Yasin Kocaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan bıçaklı kavga anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedilirken babası ayakta durmakta güçlük çekti
Kalbine ve omuzuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Yasin Kocaoğlu için Larende Mahallesi’ndeki Larende Büyük Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazında ise baba Durmuş Kocaoğlu, ayakta durmakta zorluk çekti.

Oğlunun acısına dayanamayan babanın organları iki kişiye umut oldu
18 yaşındaki Muhammet Yasin Kocaoğlu’nun babası dün geçirdiği kalp krizi sonucu Konya’ya sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kocaoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlunun acısına dayanamayan baba Kocaoğlu’nun organları yakınları tarafından bağışlandı. Kocaoğlu’nun böbreklerinden birisinin Isparta’ya diğerinin ise Antalya’ya gönderildiği öğrenildi.

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu

Oğlu öldürülen baba kalp krizinden vefat etti, organları umut oldu
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