HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim

Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim

03.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: İçeri girsin yatsın da rahat edelim

Bursa’da trafikte seyir halindeyken polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Furkan Ö. (22), kullandığı kamyoneti bir fabrikanın bahçesine park ederek, kaçtı. Polis, kamyonetin plakasından Furkan Ö.’nün babasına ulaştı. Polisin yanında oğlunu telefonla arayan baba Ahmet Ö. teslim olmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Baba Ahmet Ö. "Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Uyuşturucudan kesinleşmiş cezası da var. Başımıza bela oldu. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim” dedi.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu’nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artıran İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına uygulama noktaları kurdu. 16 KIB 60 plakalı kamyonetin sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarını uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kaçan kamyonetin peşine düştü. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından kamyonetini bir fabrikanın bahçesine park eden sürücü, koşarak kaçtı. Polis ekipleri kamyonetin plakasından yaptığı sorgulamada sahibinin Ahmet Ö. olduğunu tespit etti. Ahmet Ö. ile iletişime geçen ekipler, aracı oğlu Furkan Ö.’nün kullandığını belirledi.

Aracının park edildiği yere gelen Ahmet Ö., oğlunu telefonla arayarak, polislere teslim olması gerektiğini söyledi. Ahmet Ö.’nün ısrarına rağmen Furkan Ö. polise teslim olmadı.

d1231f4fce51f88bf4f72b02407876f5

'ÇOCUĞUM BAŞIMA BELA OLDU'

Polis ekipleriyle konuşan Ahmet Ö., "Ben polis karakoluna ve jandarmaya gittim. Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Başımıza bela oldu. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şikayete gittik. Uyuşturucu kullanmaktan ertelenmiş cezası da var. İçeri girmeden ben bundan kurtulamayacağım. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim. Ben nereye müracaat edeyim bilmiyorum" dedi.

BABA VE OĞLUNA CEZA

Polis ekipleri Furkan Ö.’ye kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 314 TL, polisin ihtarına uymaması nedeniyle 166 TL, ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 2 bin 699 TL ve araç sahibi Ahmet Ö.’ye de 2 bin 699 TL ceza uyguladı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Buzu kırıp göle girdiBuzu kırıp göle girdi
"Yutkunamıyorum" diyorsanız..."Yutkunamıyorum" diyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
haksızlık babasının ne suçu var

En Çok Okunan Haberler

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

Yeni yıla çekiciyle drift yaparak giren çekici sürücüsüne ceza

Yeni yıla çekiciyle drift yaparak girmek pahalıya patladı

Burdur Gölü'nün suyu çekildi, iskele ortada kaldı

Gölün suyu çekildi, iskele ortada kaldı

Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti

Yardım bahanesiyle 95 yaşındaki kadına dehşeti yaşattılar

Buz tutan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler

Buzu kırıp göle girdi

Kayseri'de 15 yaşındaki 2 çocuk, ellerinde tüfekle yakalandı

Kayseri'de 15 yaşındaki 2 çocuk, ellerinde tüfekle yakalandı

Kısıtlamaya uymayan genç, saklandığı apartmanın bodrumunda yakalandı

Kısıtlamaya uymayan genç, saklandığı apartmanın bodrumunda yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.