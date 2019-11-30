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Oğlu şehit olunca, 2023'te ona ulaştırılacak mektubu geri aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Devlet Malzeme Ofisi'nde şef olarak çalışan Zehra Dolunay (51), 2002 yılında PTT Genel Müdürlüğü'nce başlatılan, 'Cumhuriyetin 100.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Devlet Malzeme Ofisi'nde şef olarak çalışan Zehra Dolunay (51), 2002 yılında PTT Genel Müdürlüğü'nce başlatılan, 'Cumhuriyetin 100. yılına mektup' kampanyasında, o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay'a yazdığı mektubu, oğlu geçen yıl şehit olunca, geri aldı. Acılı anne, "Mektubun içeriğinde ne olduğunu hatırlamıyorum. İki kardeş beraber okusunlar, anı olsun diye yazmıştım" dedi.
PTT Genel Müdürlüğü, 2002 yılında, 'Cumhuriyetin 100. yılına mektup' kampanyası başlattı. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve DMO'da şef olarak çalışan Zehra Dolunay da, o sıralar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay'a, 2023 yılında okuması için mektup yazdı. Yıllar sonra, Hakkari'de Jandarma Teğmen olarak görev yapmaya başlayan Güngör Dolunay, geçen yılın haziran ayında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 29 yaşında şehit düştü. Anne Zehra Dolunay, oğluna 2023 yılında okuması üzere yazdığı mektubu, o şehit olunca PTT yetkililerinden geri istedi. Annenin sesine kulak veren PTT yetkilileri, dün mektubu teslim etti.
'BEN OLMAM DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM, AMA OĞLUM YOK'
Gözyaşlarına hakim olmayan anne Zehra Dolunay, mektubu, çocuklarına hatıra kalması ve sürpriz olması için yazdığını belirterek, "Oğlum şehit düşünce mektubu PTT'ye dilekçe yazıp, geri istedim. Sağ olsunlar benimle ilgilendiler. Dün de getirip teslim ettiler. Mektubu, teslim edecekleri kimse olmadığı için istedim. Aslında diğer oğlumun ismi de yazıyordu ama ben yine de istedim. Henüz mektubu açmadım. Şehit olan oğlumun eşi ve kardeşi 'açalım' derlerse açacağız, 'açmayalım' derlerse belki de hiç açmayacağız. Mektubun içeriğini hiç hatırlamıyorum, aklımda yok. Sadece iki kardeşin beraber bu mektubu okumasını istediğimi, bunu yazdığımı hatırlıyorum. Yanlarında eşleri varsa, çocukları varsa beraber okusunlar istedim. Ben, ben olmam diye düşünmüştüm, ama ben varım oğlum yok" dedi.

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