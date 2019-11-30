Oğlu şehit olunca, 2023'te ona ulaştırılacak mektubu geri aldı

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Devlet Malzeme Ofisi'nde şef olarak çalışan Zehra Dolunay (51), 2002 yılında PTT Genel Müdürlüğü'nce başlatılan, 'Cumhuriyetin 100. yılına mektup' kampanyasında, o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay'a yazdığı mektubu, oğlu geçen yıl şehit olunca, geri aldı. Acılı anne, "Mektubun içeriğinde ne olduğunu hatırlamıyorum. İki kardeş beraber okusunlar, anı olsun diye yazmıştım" dedi.

PTT Genel Müdürlüğü, 2002 yılında, 'Cumhuriyetin 100. yılına mektup' kampanyası başlattı. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve DMO'da şef olarak çalışan Zehra Dolunay da, o sıralar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay'a, 2023 yılında okuması için mektup yazdı. Yıllar sonra, Hakkari'de Jandarma Teğmen olarak görev yapmaya başlayan Güngör Dolunay, geçen yılın haziran ayında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 29 yaşında şehit düştü. Anne Zehra Dolunay, oğluna 2023 yılında okuması üzere yazdığı mektubu, o şehit olunca PTT yetkililerinden geri istedi. Annenin sesine kulak veren PTT yetkilileri, dün mektubu teslim etti.