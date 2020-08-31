HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğlu silahla vurularak yaralanan anne isyan etti

Oğlu silahla vurularak yaralanan anne isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 15:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan oğlu hastaneye kaldırılırken annesi durumu öğrenince isyan etti.Olay, Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi Tekeler Sokakta bulunan bir manavda meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan oğlu hastaneye kaldırılırken annesi durumu öğrenince isyan etti.
Olay, Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi Tekeler Sokakta bulunan bir manavda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan T. manav dükkanında çalışırken husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hasan T. bacağından vurularak kanlar içinde yere yığılırken husumetli olduğu iddia edilen şahıs araca binerek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Oğlunun silahla vurulduğunu öğrenen ve olay yerine gelen anne Hayriye T. ise oğlunu vuran şahsın bir an önce yakalanmasını istedi.
Oğlu vurulan anne Hayriye T., “Ben annesiyim, benim çocuğumun bir suçu yok. Daha önce bir kavga olmuştu ama benim çocuğumun bir suçu yok. Benim çocuğum suçsuz, geldi burada adam gibi konuşuyor gibi yaptı çocuğumun ayağından vurdu burada. Daha sonrasında arabaya binerek kaçtı. Bir el yere atmış bir elde bacağına sıkmış” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Panik anları! Zeydan Karalar son anda kurtulduPanik anları! Zeydan Karalar son anda kurtuldu
Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Panik anları! Zeydan Karalar iplere takılmaktan son anda kurtuldu
Panik anları! Zeydan Karalar son anda kurtuldu
Pandemi sürecinde temizlenen hava yeniden kirlendi, eski seviyelere döndü
Pandemi sürecinin belki de tek güzel haberiydi! Eskiye döndü
Acı olay! Koronavirüs anne ve bebeği birbirinden ayırdı
Acı olay! Koronavirüs anne ve bebeği birbirinden ayırdı
'Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi'
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da! Sel bölgesini havadan inceledi
Erdoğan sel bölgesini havadan inceledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.