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Oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 02:13 | Son Güncelleme

Oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çeştepe Mahallesi'nde yaşadıkları evde A.A. (50), oğlu İ.A. (20) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A, bıçakla babasını yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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