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Oğlu tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:05 | Son Güncelleme

Cenazesi adli tıp morgundan alınan babanın, oğlu konusunda kendisini uyaran yakınlarına "O kimseyi incitemez" dediği öğrenildi

Antalya'da darbedilerek öldürüldüğü öne sürülen babanın, şüpheli oğlu konusunda kendisine uyarıda bulunanlara, "O kimseyi incitemez" dediği öğrenildi.

Hüseyin D'nin cenazesi, (64) Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Mersin'de ikamet eden Hüseyin D'nin, oğlu şüpheli Süleyman D. ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle diğer oğlu Ali D. ile Antalya'ya yerleştiği ifade edildi. Süleyman D'nin de bir süre sonra kente geldiği belirtildi.

Süleyman D. ile eski sıkıntıları yeniden yaşamaya başlaması üzerine başka bir eve taşınan Hüseyin D'nin oğlu konusunda kendisini uyaran yakınlarına, "O kimseyi incitemez." karşılığını verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Süleyman D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kepez ilçesinde Hüseyin D'nin, dün, para vermek için evine gittiği oğlu Süleyman D. tarafından darbedilerek öldürüldüğü öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet Süleyman D.

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