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Oğlu tarafından dövülen görme engelli anne, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 ay önce oğlu Bekir Baştosun (50) tarafından dövüldüğü öne sürülen görme engelli Görgün Baştosun (75), tedavi gördüğü olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Oğlu tarafından dövülen görme engelli anne, hastanede öldü

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 2 ay önce oğlu Bekir Baştosun (50) tarafından dövüldüğü öne sürülen görme engelli Görgün Baştosun (75), tedavi gördüğü olduğu hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 25 Temmuz günü Eski İzmir Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrılan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Bekir Baştosun, birlikte yaşadığı görme engelli annesi Görgün Baştosun'u iddiaya göre dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Görgün Baştosun, kendisini ziyarete gelen iki kızı tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Görgün Baştosun, kızlarının çağırdığı ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Baştosun, daha sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.
Olayın hemen ardından gözaltına alınan Bekir Baştosun ise emniyette darp suçlamalarını kabul etmedi ve annesinin düştüğünü ileri sürdü. Bekir Baştosun'un çelişkili ifade vermesi üzerine, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmada Bekir Baştosun'un annesini döverken gören bir tanık ortaya çıktı. Bekir Baştosun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Hastanede tedavisi süren Görgün Baştosun, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Oğlu tarafından dövülen görme engelli anne, hastanede öldü

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