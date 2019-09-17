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Oğlu terör saldırısında ölen babadan Diyarbakır annelerine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce 11 yıl önce düzenlenen bombalı saldırıda oğlunu kaybeden baba Şemsettin Süer, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu - Baba Süer: - "Annelerin onurlu duruşu inanıyorum ki terörü bitirecek"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda dershaneye giden oğlunu kaybeden baba Şemsettin Süer, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır'da 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 7 kişiden Rıdvan Süer'in babası Şemsettin Süer, oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Acılı baba Süer, yanına oturduğu ailelerle görüştü.

Süer, yaptığı açıklamada, oğlunun 11 yıl önce gerçekleştirilen bombalı saldırıda öldüğünü hatırlatarak, anneleri ziyaret etmek ve acılarını paylaşmak için Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

Ankara'da yaşadığını ancak dualarının hep anneler için olduğuna işaret eden Süer, her zaman ailelerin yanında yer aldıklarını göstermek için onları ziyaret ettiğini aktardı.

Süer, annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını dilediğini ifade ederek, "Annelerin onurlu duruşu inanıyorum ki terörü bitirecek. İnşallah en kısa sürede evlatlarına kavuşurlar. Bizim böyle bir şansımız yok. Çocuğumuz menfur olayda şehit oldu. Annelerimizin böyle bir bekleyişi var. Hayırlısıyla çocuklarına sağ salim kavuşurlar ve evlat özlemini dindirirler inşallah." dedi.

İlk defa böyle onurlu bir duruş gördüğünü söyleyen Süer, "Annelerimizin ellerinden öpüyorum ve bu onurlu duruşlarını sonuna kadar destekliyorum. Allah yardımcıları olsun, güçlerini şevklerini kırdırmasın. Bu onurlu duruşlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP terör saldırısı

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