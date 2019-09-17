Oğlu terör saldırısında ölen babadan Diyarbakır annelerine ziyaret

Ankara'da yaşadığını ancak dualarının hep anneler için olduğuna işaret eden Süer, her zaman ailelerin yanında yer aldıklarını göstermek için onları ziyaret ettiğini aktardı.

Süer, annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını dilediğini ifade ederek, "Annelerin onurlu duruşu inanıyorum ki terörü bitirecek. İnşallah en kısa sürede evlatlarına kavuşurlar. Bizim böyle bir şansımız yok. Çocuğumuz menfur olayda şehit oldu. Annelerimizin böyle bir bekleyişi var. Hayırlısıyla çocuklarına sağ salim kavuşurlar ve evlat özlemini dindirirler inşallah." dedi.

İlk defa böyle onurlu bir duruş gördüğünü söyleyen Süer, "Annelerimizin ellerinden öpüyorum ve bu onurlu duruşlarını sonuna kadar destekliyorum. Allah yardımcıları olsun, güçlerini şevklerini kırdırmasın. Bu onurlu duruşlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

