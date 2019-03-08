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Oğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, sitenin bahçesine giren büyükbaşların sahipleri ile bekçi ve yakınları arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı.

Oğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendi

Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, sitenin bahçesine giren büyükbaşların sahipleri ile bekçi ve yakınları arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olaydan 1 gün sonra barışmak için bir araya gelen taraflar, yeniden kavga etti. Bu sırada U.A. (20), kaldırımda oturan F.A.'yı (28) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Oğlunun vurulduğunu gören Zinnet A. (46) ise kaçmaya çalıştığını fark edip, durdurmak istediği U.A.'nın hafif ticari aracına tutununca yolda metrelerce sürüklendi. Bu anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Olay, 5 Mart Salı günü, Beşyüzevler Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. N.A.'ya ait büyükbaşlar, iddiaya göre, sitenin bahçesine girip, otlandı. Bu sırada bekçi E.A. ile N.A. arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının katıldığı, pompalı tüfek de kullanılan kavgada 5 kişi yaralandı. Olaydan 1 gün sonra barışmak için bir araya gelen taraflar, yeniden kavga etti. Bu kavgada U.A., 21 BP 8125 plakalı hafif ticari aracından aldığı pompalı tüfekle kaldırımda oturan F.A.'ya ateş etti. Bacaklarına isabet eden 15 saçmayla yaralanan F.A., yere yığıldı. Oğlunun vurulduğunu gören Zinnet A. da kaçmaya çalıştığını fark edip, durdurmak istediği U.A.'nın hafif ticari aracına tutununca yolda metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra araçtan kurtulan kadın, yaralı halde yerde kaldı. Anne- oğul, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
TÜFEKTEKİ PARMAK İZLERİNİ SİLMİŞ
Öte yandan olay anlarının güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde U.A.'nın, aracıyla geldiği olay yerinde tüfekle F.A.'ya ateş açtığı, bunu gören annesi Zinnet A.'nın peşinden gelmesiyle de yine aracıyla kaçtığı ve kadını da arkasından sürüklediği görülüyor. Görüntülerde ayrıca U.A.'nın, bir süre sonra kendi aracından inip, benzer araca binerek, eline aldığı bezle tüfekteki parmak izlerini sildiği görülüyor.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, U.A.'yı Leyla Kasım Caddesi'nde, olayda kullandığı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan U.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Oğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendiOğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendiOğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendiOğlu tüfekle vuruldu, kaçan saldırganı durdurmak isterken metrelerce sürüklendi

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