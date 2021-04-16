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Oğlu uyuyakalan anne, itfaiye yardımıyla eve girdi

16.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de iftar alışverişinden dönen kadının, apartmanın 3'üncü katındaki evinin kapısının içeriden kilitli olduğunu fark etmesi üzerine itfaiye ekipleri, eve merdiven ile balkondan girdi. Kadının oğlunun dairede uyuyakaldığı ve zili duymadığı anlaşıldı.

Oğlu uyuyakalan anne, itfaiye yardımıyla eve girdi

Tepebaşı Mahallesi 621'inci sokaktaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oğlu Arda İ. (10) ile oturan Melek İ., iftar alışverişi için çarşıya çıktı. Melek İ., geri döndüğünde kapının içeriden kilitli ve anahtarın da kilidin üzerinde olduğunu fark etti. Oğlu, Arda İ.'nin içeride olduğunu düşünerek defalarca zile basan Melek İ. kapı açılmayınca paniğe kapıldı.

İTFAİYE ERLERİ BALKONA TIRMANARAK DAİREYE GİRDİ

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, merdiven ile binanın balkonuna tırmanarak daireye girdiğinde Arda İ.'nin içeride uyuduğunu fark etti. Melek İ., ekiplerin kilidi içeriden açması ile evine girdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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