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Oğlu ve torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 13:37 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, oğlu Kamil Çıldır (60) ve torunu Mustafa Çıldır'ı (34) tüfekle öldürüp, gelinini Beher Çıldır'ı ise döverek, yaralayan İsmail Çıldır (85), tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oğlu ve torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, oğlu Kamil Çıldır (60) ve torunu Mustafa Çıldır'ı (34) tüfekle öldürüp, gelinini Beher Çıldır'ı ise döverek, yaralayan İsmail Çıldır (85), tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 28 Haziran 2017 tarihinde, merkeze bağlı Hatip köyünde meydana geldi. İsmail Çıldır, tarlaya gitmek için traktöre binmeye hazırlanan torunu Mustafa Çıldır'ı bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle ateş ederek, öldürdü. İsmail Çıldır, daha sonra kapısını kırıp, girdiği odada oğlu Kamil Çıldır'ı ise yatağında uyurken vurarak, öldürdü. İsmail Çıldır, ardından kendisine müdahale eden gelini Beher Çıldır'ı da döverek, yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan İsmail Çıldır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çıldır hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.
İsmail Çıldır, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada, Çıldır'ın yanı sıra avukatı, gelini ve torunları da hazır bulundu. Sanık Çıldır, savunmasında, "İyilik yaptım, kötülük gördüm. Bu yaşıma kadar onlara ben baktım" dedi.
Mahkeme heyeti, İsmail Çıldır'a, oğlu ve torununa karşı eylemleri nedeniyle 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, gelini Beher Çıldır'a karşı 'basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle de 9 yıl hapis cezası verdi. Kayınpederine karşı eyleminin meşru müdafaa sınırları içinde kaldığına hükmedilen Beher Çıldır hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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