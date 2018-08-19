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Oğlu ve yeğenini kurtarmak isterken canından oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 20:18 | Son Güncelleme

Samsun'da, boğulma tehlikesi geçiren oğlu ve yeğenini denizden çıkardıktan sonra suda kaybolan Suriye uyruklu kişi, dalgıçlarca kurtarılarak tedavi altına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren oğlu ve yeğenini denizden çıkardıktan sonra suda kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt İskelesi yakınlarında serinlemek için denize giren Suriye uyruklu Ahmet Hatab ve Abdulselem Selmo, bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu fark eden ve suya giren Mahmut Hatab, oğlu ve yeğenini kurtarıp iskele ayaklarına getirdikten sonra suda kayboldu.

Çevredeki vatandaşlarca kıyıya alınan gençler, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri de Mahmut Hatab'ı, bularak sudan çıkardı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut Hatab'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum boğulma Samsun

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