HABER

Oğlu yaptığı menemeni beğenmeyen anne, balkondan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

ADANA'da Atike T. (70), yaptığı menemeni beğenmeyen oğlu Barış T.

ADANA,(DHA)- ADANA'da Atike T. (70), yaptığı menemeni beğenmeyen oğlu Barış T. ile tartışmasının ardından 2'nci kattaki balkondan atladı. Ayağı kırılan anne hastaneye kaldırılırken, oğlu gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesi Mesut Mertcan Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Barış T., annesi Atike T.'nin yaptığı menemeni beğenmedi. Anne ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Atike T., 2'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkarak kendisini aşağı bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ayağı kırılan Atike T.'yi hastaneye kaldırdı, Barış T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Anne-oğulun sürekli tartıştığını söyleyen apartman sakinleri, Barış T.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1)İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (1)
Aranan 12 FETÖ şüphelisi yakalandıAranan 12 FETÖ şüphelisi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.