Oğlu Zoom'da canlı ders yaparken çıplak annesi kameraya yakalandı!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dersler, toplantılar ofislerden ve sınıflardan bilgisayar ekranlarına taşındı.

Haliyle bu değişiklik bir çok nahoş olaya neden oluyor.

Skandallara bir yenisi daha eklendi. Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde çıplak bir kadın oğlunun online devam eden dersi sırasında kameraya yakalandı.

14 saniyelik videoda öğretmenin çocuğu panik içinde kamerasını kapatması için uyardığı görülüyor.

Daha sonra olayın farkına varan anne hızlıca kadrajın dışına çıksa da olan oluyor ve görüntüler kaydediliyor.

Video şimdiden 6 milyon kez izlenmiş durumda.

İLK ONLINE SKANDAL DEĞİL

Daha önce de kamerayı açık unutan Arjantinli milletvekili, danışmanını kucağına alıp, göğsünü öpmüştü. Milletvekili daha sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.



