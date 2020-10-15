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  4. Oğlu Zoom'da canlı ders yaparken çıplak annesi kameraya yakalandı!

Oğlu Zoom'da canlı ders yaparken çıplak annesi kameraya yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2020 15:23 | Son Güncelleme

Oğlu Zoom'da canlı derse katıldığı sırada odaya giren anne bir anda internetin gündemine oturdu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dersler, toplantılar ofislerden ve sınıflardan bilgisayar ekranlarına taşındı.

Haliyle bu değişiklik bir çok nahoş olaya neden oluyor.

Skandallara bir yenisi daha eklendi. Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde çıplak bir kadın oğlunun online devam eden dersi sırasında kameraya yakalandı.

14 saniyelik videoda öğretmenin çocuğu panik içinde kamerasını kapatması için uyardığı görülüyor.

Daha sonra olayın farkına varan anne hızlıca kadrajın dışına çıksa da olan oluyor ve görüntüler kaydediliyor.

Video şimdiden 6 milyon kez izlenmiş durumda.

İLK ONLINE SKANDAL DEĞİL

Daha önce de kamerayı açık unutan Arjantinli milletvekili, danışmanını kucağına alıp, göğsünü öpmüştü. Milletvekili daha sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

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