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'Oğlum askerde intihar etmedi, ölüme sürüklendi'

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki nöbet sırasında yaşamına son verdiği belirtilen askerin annesi, oğlunun baskı ile ölüme sürüklendiğini iddiasıyla şikayetçi oldu.

'Oğlum askerde intihar etmedi, ölüme sürüklendi'

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki nöbet sırasında yaşamına son verdiği belirtilen askerin annesi, oğlunun baskı ile ölüme sürüklendiğini iddiasıyla şikayetçi oldu.
Veysi ve Fatma Demirkol çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Ömer Faruk Demirkol, geçen 14 Ekim günü vatani görevini yaptığı Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Jandarma Karakolu'nda nöbet tutuğu sırada, iddiaya göre, piyade tüfeğiyle intihar etti ve bir gün sonra memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
Ölümü kabullenmeyen anne Fatma Demirkol, ellerine kına yakarak gönderdiği oğlunun kefenle döndüğünü söyleyerek sürekli gözyaşı döküyor. Oğlunun inançlı ve askerliği seven birisi olduğunu belirten acılı anne, ölümünün aydınlatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istediklerini söyledi.
Oğlunun en büyük hayalinin TSK'da kalmak olduğunu anlatan anne Fatma Demirkol, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Oğlumun askerliğinin bitmesine 6 ay kalmıştı. Oğlum, Atatürk Üniversitesi'ni kazanınca kayıt işlemleri için birliğinden 5 günlük izin alarak Şanlıurfa’ya geldi. Ancak kayıt işlemleri uzun sürünce komutanını arayarak bilgilendirdi ve ardından hastaneden 10 gün rapor aldı. O raporun bitmesine 2 gün kala aradığı komutanı Ömer’i azarlayarak tehdit etti. Biz ise bu durumdan korkmaması için babasıyla birlikte Ömer'i sakinleştirerek 12 Ekim günü birliğine gönderdik. Gittikten sonra Ömer bizi arayıp kendisini kurtarmamızı isteyince 13 Ekim günü yanına gittik. Fakat oğlum ağlayarak komutanının baskı yaptığını söyleyerek kendisini kurtarmamızı istiyordu. Biz yine devlete güvenmesini söyleyerek oğlumuzu teselli edip döndük ama bir gün sonra başka bir askerin yerine nöbet tutarken intihar ettiği söylenip, bize cenazesi gönderildi. Benim oğlum inançlı ve aynı zamanda intiharın günah olduğunun farkında bir kişiliğe sahiptir. Oğlum ağır baskıya ölüme sürüklendi. Ben bu olayı suikast olarak kabul ediyorum ve aydınlatılması için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum."
'ŞEHİTLİK MERTEBESİ VERİLSİN'
Fatma Demirkol, acılarının dindirilmesi için intihar etmediğine inandığı oğluna şehitlik mertebesi verilmesini istediklerini de belirterek, "Ben devletten para, maaş istemiyorum sadece oğluma şehitlik mertebesini versinler. Oğlumun ölümüne intihar süsü verildi ve biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.
Demirkol ailesi, oğullarının ağır baskıyla ölüme sürüklendiği iddiasıyla görev yaptığı karakoldaki komutanlarından davacı olduklarını da sözlerine ekledi.

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'Oğlum askerde intihar etmedi, ölüme sürüklendi''Oğlum askerde intihar etmedi, ölüme sürüklendi''Oğlum askerde intihar etmedi, ölüme sürüklendi''Oğlum askerde intihar etmedi, ölüme sürüklendi'

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