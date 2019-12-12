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'Oğlum lösemi hastası' diyerek, 81 ilde dolandırıcılık yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin 81 ilini gezip, birçok üniversite ve hastanede, kardeşini kendi oğlu gibi tanıtarak ‘çocuğum lösemi hastası’ diyerek para toplayan Rıdvan K.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- TÜRKİYE'nin 81 ilini gezip, birçok üniversite ve hastanede, kardeşini kendi oğlu gibi tanıtarak ‘çocuğum lösemi hastası’ diyerek para toplayan Rıdvan K. (34), Adana’da polis tarafından yakalandı.
Farklı kentlerde çok sayıda üniversite ve hastaneyi dolaşarak kendisini mağdur gibi gösterip para isteyen ve bu yolla büyük miktarda kazanç sağlayan Rıdvan K., Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'ne hasta yakını gibi giderek oradaki kişilerden para istedi. Rıdvan K.'nin yardım istediği kişilerden biri, şüphelenip polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Rıdvan K.'yi üniversiteye gelerek gözaltına aldı.
KARDEŞİNİ 'LÖSEMİ' DİYE TANITMIŞ
Polisin yaptığı araştırmada, bekar olan ve çocuğu olmayan Rıdvan K.'nin, 12 yaşındaki kardeşini lösemi hastası oğlu olduğunu iddia edip, il il gezerek binlerce lira topladığı ortaya çıktı. 2014'ten itibaren kendini mağdur hasta yakını gibi gösterip, gazetelerde çıkan haber kupürlerini üniversite ve hastanelerin acil servislerine gelenlere gösteren Rıdvan K.'nin, oğlunun tedavisi için 2 bin 500 liraya ihtiyacı olduğunu anlatarak dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı. Türkiye’nin 81 ilinde 300 üniversite ve hastaneye giriş ve çıkış kaydı olan Rıza K.'nin, sadece 8 kez eczaneden ilaç aldığı da belirlendi.
HESAPLARINA EL KOYULDU
Rıdvan K.'nin üzerinden bin 29 lira nakit para ve kendisiyle ilgili yaptırdığı haberlere ait gazete kupürleri de çıktı. İstanbul’da yaşadığı öğrenilen Rıdvan K.'nin, 5 ayrı dolandırıcılık, 2 ayrı hırsızlıkla birlikte 'uyuşturucu ticareti' ve 'kasten adam yaralama' gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Polisin, Rıdvan K.'ye ait hesaplarda bulunan paraya el konularak, kamuya aktarılması konusunda savcılığa başvurduğu bildirildi.
​Rıdvan K., emniyetteki sorgusunda paraya ihtiyacı olduğunu ve bundan dolayı bu işi yaptığını, ayrıca kardeşinin sağlık kontrolü için hastaneye geldiklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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