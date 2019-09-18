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"Oğlum okuyordu, onu kandırıp dağa götürdüler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, iki aile daha katıldı - Muş'tan gelen anne İkram Gürtürk: - "Oğlum okul okuyordu, onu kandırıp dağa götürdüler. Artık hiçbir annenin yüreği yanmasın. İnsan evladının eksikliğine dayanamıyor. Oğlumu PKK'dan istiyorum" - Anne Selma Han: - "Son olarak geçen yıl oğlumla görüştüm, şu anda Suriye'de. Her nerede olursa olsun, gelsin teslim olsun"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Muş'tan gelen anne İkram Gürtürk, Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlu Musa'nın 5 yıl önce liseye gitiği dönemde 18 yaşındayken kaçırıldığını söyledi.

Oğlundan haber alamadıklarını belirten Gürtürk, mağdur olduklarını, oğlunu geri istediklerini kaydetti.

Kalp krizi geçiren eşinin hasta, kendisinin de gözlerinde rahatsızlık olduğunu ifade eden Gürtürk, şöyle konuştu:

"Oğlumuzu istiyoruz, oğlumuzu getirsinler. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Eğer oğlum bizi görüyorsa geri gelsin. Çok fakiriz, ciğerimiz yanıyor. Oğlum okul okuyordu, onu kandırıp götürdüler. Artık hiçbir annenin yüreği yanmasın. İnsan evladının eksikliğine dayanamıyor. Beş yıldır gözümüzde yaş kalmadı. Ben oğlumu PKK'dan istiyorum. Huzur olsun, bütün annelerin çocukları gelsin, bizimki de gelsin. Yolunu gözlüyoruz, dayanamıyoruz, uykusuzuz. Bizler anneyiz, yüreğimiz paramparça olmuş. Artık dayanacak gücümüz kalmadı."

Muş'un Varto ilçesinden oğlu Onur için oturma eylemine katılan anne Selma Han da oğlunun Türkiye dönmesini isteyerek, "Son olarak geçen yıl oğlumla görüştüm, şu anda Suriye'de. Her nerede olursa olsun, gelsin teslim olsun. İran'da, Irak'ta, Suriye'de nerede olursa olsun gelsin teslim olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır HDP oturma eylemi

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