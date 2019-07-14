HABER

"Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki helikopter saldırısı sonucu şehit düşen yüksek ihtisas mühendisi Mehmet Şengül'ü mezarı başında anan babası Ramazan Fahrettin Şengül, hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı - Şehidin babası Ramazan Fahrettin Şengül: - "Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim. Bu vatan için oğlum şehit olmuşsa en büyük gururu duyarım"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Binası önündeki helikopter saldırısı sonucu şehit olan yüksek ihtisas mühendisi Mehmet Şengül'ü mezarı başında anan babası Ramazan Fahrettin Şengül, "Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim. Bu vatan için oğlum şehit olmuşsa en büyük gururu duyarım." dedi.

Baba Şengül, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde yaptığı açıklamada, oğlunun kendilerine hüznü ve gururu bir arada yaşattığını söyledi.

Vatan ve bayrak için yapılacak fedakarlıkların hiçbir zaman yeterli olamayacağını vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Bu vatan için bir oğlumu feda ettim. Ailemin bütün fertlerini vatanım ve bayrağım uğruna feda etmeye hazırım. Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim. Bu vatan için oğlum şehit olmuşsa en büyük gururu duyarım."

- "Şerefli ve gururlu bir şehit ailesi olduk"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaralandığını anlatan baba Şengül, vücuduna isabet eden merminin sağlığını etkilemediği için gazilik unvanı istemediğini belirtti.

Bazı çevrelerce şehit ve gazi ailelerin istismar edildiğini ifade eden Şengül, "Biz her zaman şerefli ve gururlu bir şehit ailesi olduk. Cenabı Allah ve şehit oğlumuz bizden razı olmasaydı yüzümüz gülmezdi. Başımız eğik değil aksine dik duruyor." şeklinde konuştu.

Bu arada Ankara Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yarın şehitlikte program düzenlenecek.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Antalya turizminde yeni 'gün' rekoruAntalya turizminde yeni 'gün' rekoru
Başını demir kapıya sıkıştıran yavru köpeği itfaiye kurtardıBaşını demir kapıya sıkıştıran yavru köpeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Mehmet Şengül Ramazan Fahrettin Şengül şehit

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

7,3 şiddetinde depremle sarsıldı! Ülkede tsunami uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Otobüs karıştı! Birbirlerine girdiler

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobilin üzerine tomruk düştü! 40 dakika böyle beklediler

Korkunç olay! 40 dakika böyle beklediler

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

PKK saldırısında yaralanan uzman çavuştan acı haber

Hain saldırıda yaralanmıştı! Acı haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.