'Oğluma bakmıyorsun' diye kaynana gelinine dava açmıştı! Karar verildi

Sanık Cavidan Zeynep A, mahkemedeki savunmasında, mağdur İbrahim A'nın eşi olduğunu belirterek, "Kendisi engellidir. Eşim çok istediği için ailesinin yanına bıraktık. Ailesini çok görmek istiyordu. Telefon etmemize rağmen ailesi telefonlarımıza cevap vermiyordu. Telefonlarımızı her yerden engellemişlerdi. Bunun üzerine kardeşim ve oğlum, eşimi alarak kayınvalidemin evine götürdüler. Kayınvalidem uzun süre kapıyı açmamakta direnmiş. 45 dakika kapıda beklemişler. Camdan gördüğü halde kapıyı açmamakta direnmiş. Daha sonra kapıyı açarak oğlunu kabul etmiş. Kendisi orada 2 gün kaldı. Daha sonra kendisini aldık." iddiasında bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine yaptığı soruşturma sonunda, gelin Cavidan Zeynep A. hakkında mağdur eşi üzerinde aile hukukundan doğan bakım yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Üsküdar'da ikamet eden Cavidan Zeynep A, kendini ifade edemeyecek derecede engelli olan 54 yaşındaki eşi İbarim A'yı, annesi Şaruban A'nın evinin kapısına bıraktı. Bunun üzerine kaynana Şaruban A, oğluna bakmadığı gerekçesiyle gelininden şikayetçi oldu.

"OĞLUMU KAPININ ÖNÜNE BIRTAKIP GİTMİŞLER"

Müşteki kaynana Şaruban A. ise, gelininden şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyleyerek, "Oğlum yatalak hasta olup kendini ifade edebilecek durumda değildir. Gelinim, damadıma mesaj atarak oğlumu evin önüne bırakacağını söylemiştir. Ben hastanede tedavi görüyordum. Eve geldiğimde kapıda oğlumun sesini duydum. Yanında başka kimse yoktu. Oğlumu kapının önüne bırakıp gitmişler." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Arife A. da mağdur İbrahim A'nın ağabeyi olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Komşusunun telefonu üzerine ağabeyimin annemizin evinin önüne bırakıldığını öğrendik. Apar topar hep birlikte annemin evine gittik. Ağabeyime durumu sorduk. 'Ben burada kalacağım.' dedi. 'Kendi isteğinle mi geldin?' diye sorduk. 'Bana bakın.' diye karşılık verdi. 'Neden sana bakmıyorlar?' diye sorunca 'Ben eşimin kötü olmasını istemiyorum. Ben eşimin yanında zor durumdayım, onlar da zor durumda. Bana siz bakın.' diye talepte bulundu."

Tanık olarak dinlenilen mağdur İbrahim A'nın oğlu Mert A. ise babasının annesini çok özlediğini ve görmek istediğini sürekli dile getirdiği için annesinin evine bıraktıklarını anlattı.