"Oğluma kavuştuğumda 7 gün 7 gece kucağımdan ayırmayacağım"

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor.

Yürekleri, kendilerinden koparılan çocukları için atan anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşacakları anın hayalini kuruyor.

Gözyaşı dinmeyen annelerden kimi evladına kavuştuğunda sarılıp koklamayı kimi bağrına basıp kucaklamayı kimi de sevdiği yemekleri yapmayı hayal ediyor.

Oturma eylemine 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ramazan için katılan Mevlide Üçdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

Üçdağ, 5 çocuk annesi olduğunu, 4'ünü evde bırakarak kaçırılan oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını belirterek, "Kurban keseceğim, yeter ki oğlumu göreyim. Onun için her şeyi yaparım." dedi.

Oğlunun en çok gözleme ve patates kızartmasını sevdiğini, evde her yemek yaptığında gözyaşı döktüğünü anlatan Üçdağ, "Oğlum Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılardı. Oğlumun dönüşü için adak adadım. Oğluma kavuştuğumda 7 gün 7 gece beraber yatıp onu kucağımdan ayırmayacağım. İnşallah bu hayalim gerçekleşir." diye konuştu.