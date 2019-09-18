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"Oğluma kavuştuğumda 7 gün 7 gece kucağımdan ayırmayacağım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Dağa kaçırılan çocukları için sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşacakları günün hayalini kuruyor - 4 yıldır hasret kaldığı oğlu için oturma eylemi yapan anne Mevlide Üçdağ: - "Oğlumun dönüşü için adak adadım. Oğluma kavuştuğumda 7 gün 7 gece beraber yatıp onu kucağımdan ayırmayacağım" - Kızı için eyleme katılan anne Fatma Akkuş: - "Onu görürsem sarılırım, koklarım, kucaklarım, evimin çiçeği yaparım" - 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu için eylem yapan baba Süleyman Aydın: - "Oğluma kavuşursak dünyalar bizim olur"

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor.

Yürekleri, kendilerinden koparılan çocukları için atan anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşacakları anın hayalini kuruyor.

Gözyaşı dinmeyen annelerden kimi evladına kavuştuğunda sarılıp koklamayı kimi bağrına basıp kucaklamayı kimi de sevdiği yemekleri yapmayı hayal ediyor.

Oturma eylemine 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ramazan için katılan Mevlide Üçdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

Üçdağ, 5 çocuk annesi olduğunu, 4'ünü evde bırakarak kaçırılan oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını belirterek, "Kurban keseceğim, yeter ki oğlumu göreyim. Onun için her şeyi yaparım." dedi.

Oğlunun en çok gözleme ve patates kızartmasını sevdiğini, evde her yemek yaptığında gözyaşı döktüğünü anlatan Üçdağ, "Oğlum Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılardı. Oğlumun dönüşü için adak adadım. Oğluma kavuştuğumda 7 gün 7 gece beraber yatıp onu kucağımdan ayırmayacağım. İnşallah bu hayalim gerçekleşir." diye konuştu.

- "Oğlumun kokusunu özledim"

Dağa 15 yaşında kaçırılan oğlu Vahit için eyleme katılan anne Necla Çur, 4 yıldır göremediği oğluna kavuşma hayaliyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.

7 çocuk annesi Çur, oğluna büyük özlem duyduğunu, evladına kavuştuğunda çok mutlu olacağını dile getirdi.

Psikolojilerinin bozulduğunu, evde düzenlerinin kalmadığını kaydeden Çur, "Başımıza büyük bir felaket geldi. Oğlumun dönüşünden başka bir şey istemiyorum. Yeter ki oğlumu yeniden göreyim. Oğlumun kokusunu özledim. Kardeşleri de büyük hasret yaşıyor." ifadelerini kullandı.

- "Onu görürsem sarılırım, koklarım"

7 çocuk annesi Fatma Akkuş, 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için eyleme katıldığını, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

Gözyaşları içinde kızına hasretini dile getiren Akkuş, "Onu görürsem sarılırım, koklarım, kucaklarım, evimin çiçeği yaparım. Yeter artık, dayanamıyorum. Gücümüz tükendi." şeklinde konuştu.

Songül'ün ikiz kardeşi Birgül'ün psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden Akkuş, kızının, kaçırılan kardeşinin elbiseleri ve fotoğrafıyla uyuduğunu belirtti.

- "Oğluma kavuşursak dünyalar bizim olur"

4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın, oğlunun polis ya da asker olma hayali kurduğunu ifade etti.

Oğlunun polis üniformasıyla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğunu anlatan Aydın, evladının dağa kaçırılmasıyla hayallerinin de çalındığını söyledi.

"Oğluma kavuşursak dünyalar bizim olur. Annesinin duygularını anlatamam zaten. Annesi, ismi dahi söylendiğinde bayılıyor. Eşim oğlumun hasretiyle yanıp tutuşuyor." diyen Aydın, oğlunun en çok içli köfte ve kuru fasulye sevdiğini, bu nedenle bu yemekleri yemediklerini, evde pişirmediklerini kaydetti.

Aydın, evladına kavuşmak istediğini sözlerine ekledi.

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Diyarbakır Diyarbakır anneleri oturma eylemi

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