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'Oğlumu ısırdı' dedi, 2 sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Adana’da alışveriş yapması için pastaneye gönderdiği oğlunu ısıran 2 sokak köpeğinden 1'ini pompalı tüfekle öldürüp, diğerini yaralayan Tuncay K. (42) tutuklandı. Tuncay K., "Köpekler oğlumu ısırdı. Pişmanım" dedi.

'Oğlumu ısırdı' dedi, 2 sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu!

Olay, 15 Aralık'ta Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay K., oğlu M.C.K.'yi alışveriş yapması için pastaneye gönderdi. Bir süre M.C.K. ağlayarak, büyük korku yaşamış halde eve döndü. Tuncay K., daha sonra sakinleştirdiği çocuğunun köpekler tarafından kovalandığını öğrendi.

KÖPEKLERE ATEŞ AÇTI

Daha sonra evden bulundurma ruhsatlı pompalı av tüfeğini alan Tuncay K., Kurttepe Parkı'na giderek burada bulunan köpeklere ateş açtı. Köpeklerden biri telef olurken, diğer köpek ise ayaklarından yaralandı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Silah sesleri duyan vatandaşlar ise Tuncay K.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Tuncay K., öfkeli kişilere elindeki pompalı tüfeği gösterdi. Onlar da korkup, kaçtı.

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Yaralı köpek ise veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Parkın çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Tuncay K. olduğunu saptadı. Evinde gözaltına alınan Tuncay K., sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Sabıkası bulunmayan Tuncay K., 'mala zarar verme ve silahlı tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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'OĞLUMA SALDIRDI'

Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne sevk götürülen Tuncay K., gazetecilere, "Köpekler oğlumu ısırdı. Yetkililere defalarca telefon açtım, ihbar hatlarına köpeklerin fotoğrafını çekip yolladım. 10-15 kadar sahipsiz köpek var, hiçbir şekilde müdahale etmediler. Sabahları çocuklarım okula rahatlıkla gidip gelemiyor. Pişmanım" dedi.

Adliyede sevk edilen Tuncay K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana köpek pompalı tüfek

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