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"Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:33 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor - Eyleme, 8 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna kavuşma ümidiyle katılan Ömer Tokay: - "Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler. Piknik amacıyla oğlumu götürdükleri Şırnak'ta, önce HDP İl Başkanlığına, sonra hücre evine, oradan da dağa götürdüler"

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine, 8 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna kavuşma ümidiyle katılan baba Ömer Tokay, "Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler. Piknik amacıyla oğlumu götürdükleri Şırnak'ta, önce HDP İl Başkanlığına, sonra hücre evine, oradan da dağa götürdüler." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi 10'uncu gününde devam ediyor.

Ekmek parası kazanmak adına inşaatlarda çalıştığı için fırsat bulduğu saatlerde HDP il binası önüne gelebilen 8 çocuk babası Tokay da oturma eylemine katılıyor.

Tokay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2011 yılında lise 1. sınıfta okuyan 14 yaşındaki oğlu Mehmet Tokay'ın dağa kaçırıldığını söyledi.

Daha önce 2014'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan oturma eylemine de katıldığını anımsatan Tokay, yıllardır oğluna kavuşabilmenin mücadelesini verdiğini aktardı.

Tokay, 2014'te katıldığı oturma eyleminden vazgeçmeleri için terör örgütü yandaşı bir televizyona oğlunun çıkartıldığını ifade ederek, görüntülerde evladının sağlığının yerinde olmadığını fark ettiklerini dile getirdi.

"Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler. Piknik amacıyla oğlumu götürdükleri Şırnak'ta, önce HDP İl Başkanlığına, sonra hücre evine, oradan da dağa götürdüler. HDP'de torpili olan ailelerin çocukları geri döndü." diyen Tokay, oğlunun ise kendisine verilmediğini anlattı.

Tokay, evladını ailecek çok özlediklerini, en çok da annesi ve büyükannesinin büyük özlem duyduğunu belirterek, oğluna kavuşmak umuduyla HDP il binasına ve Irak'ın kuzeyine gittiğini ancak bir sonuç alamadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP oturma eylemi

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