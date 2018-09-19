"Oğlumun cenazesini değil, mezuniyet törenini yapıyoruz"

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yolculardan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ahmet Bacak'ın cenazesi, memleketi Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Havacılık Fakültesi Uçak Gövde Bakım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ahmet Bacak'ın cenazesi, Kumluca ilçesindeki Eski Cami'ye getirildi. Törene acılı baba Hüseyin ve anne Zuhal Bacak ile yakınlarının yanı sıra Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman'ın kıldırdığı namazın ardından üniversite öğrencisinin cenazesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Gücük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mezarlıkta taziyeleri kabul eden Hüseyin Bacak, burada yaptığı konuşmada, her zaman "Allah'ım kimseyi çocuklarıyla, ailesiyle imtihan etme, onların yokluğunu hissettirme" diye dua ettiğini ancak bu duyguyu kendisinin yaşadığını söyledi.

Ahmet'i 2 gün önce eğitim hayatını sürdürmesi için otobüse bindirdiğini anlatan Bacak, şunları söyledi: