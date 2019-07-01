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"Oğlumun en çok baba demesini özledim"

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

İzmir'de omuriliğindeki 14 santimetrelik tümör nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamaz hale gelen 2,5 yaşındaki Ayaz Balcı, ameliyat edildi - Baba Murat Balcı: - "Doktorumuz ameliyatın başarılı geçtiğini, oğlumuzun sağlığına kavuşacağını söyledi. Bu bizi çok mutlu etti. Oğlumun en çok bana 'baba' demesini özledim" - Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Selçuki: - "Tümörün yüzde 90'ından fazla kısmını çıkardık"

İZMİR (AA) - İzmir'de omuriliğinde 14 santimetrelik tümör nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamayan 2,5 yaşındaki Ayaz Balcı, ameliyat edildi.

Gaziemir ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Murat ve Nida Balcı çifti, küçük çocukları Ayaz'ı bir yıldan bu yana düşmeyen yüksek ateş şikayetiyle kentteki birçok hastaneye götürdü.

Aile, Ayaz'ın ateşinin mayıs ayında 40 dereceye ulaşmasının ardından kentteki bir üniversite hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerde Ayaz'ın boynunda eğrilik ve omuriliğinde 14 santimetrelik tümör tespit edildi.

Ameliyatın riskli olduğunun belirtilmesi üzerine Balcı ailesi ameliyatı yapmak için doktor aramaya başladı.

Aile ile görüşen İzmir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, Ayaz'ın ameliyatının yapılması için çalışma başlattı.

Küçük çocuğun raporlarını inceleyen Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Selçuki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ameliyatla Ayaz'ın omuriliğindeki tümörün yüzde 90'ını aldı.

- "Artık zorlu günler geride kaldı"

Baba Murat Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece çok zor günler yaşadıklarını, Prof. Dr. Selçuki'nin ameliyatı yapma kararı aldığı günün oğulları için "kurtuluş günü" olduğunu söyledi.

Oğullarının iyileşmesi için 15'e yakın doktora gittiklerini dile getiren Balcı, "Ameliyatın riskli olduğunu, Ayaz'ın ameliyat masasında hayatını kaybedebileceğini, oğlumuzun ameliyat olsa bile 6 aylık ömrü olabileceğini söylediler ama biz hiç ümidimizi kaybetmedik." dedi.

Balcı, İzmir Sağlık Müdürü Öztop'un kendilerine çok destek olduğunu, ameliyatı yapma kararı alan Selçuki'yi de onun bulduğunu ifade etti.

Oğlunun ameliyatının 6 saat sürdüğünü dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Artık zorlu günler geride kaldı. Doktorumuz ameliyatın başarılı geçtiğini, oğlumuzun sağlığına kavuşacağını söyledi. Bu bizi çok mutlu etti. Oğlumun en çok bana 'baba' demesini özledim. Onunla beraber çizgi film izlemeyi, onu sırtımda taşımayı özledim. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak. Onun ayağa kalkıp eskisi gibi yürümesini çok istiyoruz."

Anne Nida Balcı da hayatının en mutlu gününü yaşadığını, oğlunun ameliyat olmasıyla tüm kötü günleri geride bıraktıklarını belirtti.

Ayaz ile oynamayı çok özlediğini aktaran Balcı, "Bazı sıkıntılar oldu ama Allah'a şükür oğlum bugün ameliyata girdi ve sağlam bir şekilde çıktı. Bundan sonra uzun bir süreç bizi bekliyor. Oğlumun bana sarılmasını ve bir yere giderken 'bay bay' demesini çok özledim. Aynı şeyleri söyleyecek yine ablasının okul çantasını taşıyacak." ifadelerini kullandı.

- "Yağız'ın ameliyatı iyi geçti"

Ameliyatı gerçekleştiren Selçuki de Yağız'ın ameliyatının iyi geçtiğini söyledi. Selçuki, "Hastamızın bir daha kollarının ve bacaklarının tutmama riski vardı. Tümörün yüzde 90'ından fazla kısmını çıkardık. Teknik olarak ameliyat iyi geçti ama omuriliğin bu ameliyatı ne kadar taktir edeceğini bilemiyoruz. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor." diye konuştu.

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