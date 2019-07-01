"Oğlumun en çok baba demesini özledim"

Aile ile görüşen İzmir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, Ayaz'ın ameliyatının yapılması için çalışma başlattı.

Aile, Ayaz'ın ateşinin mayıs ayında 40 dereceye ulaşmasının ardından kentteki bir üniversite hastanesine başvurdu. Yapılan kontrollerde Ayaz'ın boynunda eğrilik ve omuriliğinde 14 santimetrelik tümör tespit edildi.

Gaziemir ilçesinde yaşayan 2 çocuk sahibi Murat ve Nida Balcı çifti, küçük çocukları Ayaz'ı bir yıldan bu yana düşmeyen yüksek ateş şikayetiyle kentteki birçok hastaneye götürdü.

- "Artık zorlu günler geride kaldı"

Baba Murat Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece çok zor günler yaşadıklarını, Prof. Dr. Selçuki'nin ameliyatı yapma kararı aldığı günün oğulları için "kurtuluş günü" olduğunu söyledi.

Oğullarının iyileşmesi için 15'e yakın doktora gittiklerini dile getiren Balcı, "Ameliyatın riskli olduğunu, Ayaz'ın ameliyat masasında hayatını kaybedebileceğini, oğlumuzun ameliyat olsa bile 6 aylık ömrü olabileceğini söylediler ama biz hiç ümidimizi kaybetmedik." dedi.

Balcı, İzmir Sağlık Müdürü Öztop'un kendilerine çok destek olduğunu, ameliyatı yapma kararı alan Selçuki'yi de onun bulduğunu ifade etti.

Oğlunun ameliyatının 6 saat sürdüğünü dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Artık zorlu günler geride kaldı. Doktorumuz ameliyatın başarılı geçtiğini, oğlumuzun sağlığına kavuşacağını söyledi. Bu bizi çok mutlu etti. Oğlumun en çok bana 'baba' demesini özledim. Onunla beraber çizgi film izlemeyi, onu sırtımda taşımayı özledim. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak. Onun ayağa kalkıp eskisi gibi yürümesini çok istiyoruz."