"Oğlumun gençliğini, hayallerini çaldılar"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor. Oturma eylemine 6 Eylül'de katılan annelerden Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eylemini sonlandırmayacağını kaydeden Üçdağ, kar ve yağmur yağsa dahi eyleme devam edeceğini belirtti.

- "Kendi çocuklarının eline keman verdiler"

Çocuğundan ayrı kaldığı için zorluk çektiğini anlatan Üçdağ, şunları söyledi:

"Biz onlardan sadece evladımızı istiyoruz. Evlatlarımız gelmezse kar kış da olsa son kişi ben dahi kalsam eylemimi sürdüreceğim. Ne zaman ki çocuğumu bana getirirlerse o zaman bitiririm. Benim çocuğum Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti, hafız olacaktı. Onun da benim de hayallerimiz vardı. Neden benim çocuğumun hayalini yıktılar, onun eline silah verdiler. Kendi çocuklarının eline keman verdiler, özel okullarda okuttular. Benim çocuğum neden orada kalsın."