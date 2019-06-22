"Oğlumun kanı yerde kalmadı"

GAZİANTEP (AA) - Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in Bingöl'de şehit düştüğü terör saldırısının planlayıcısı "kırmızı kategoride" aranan terörist Şerif Yakut'un etkisiz hale getirilmesi, şehit ailesini sevindirdi.

Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategorideki teröristin, Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmesi, şehit Ateş'in İslahiye ilçesinde yaşayan ailesinin yüreğine bir nebze su serpti.

Anne Güler Ateş, AA muhabirine, oğlunun Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 25 Ağustos 2018'de şehit olduğunu söyledi.

Oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Ateş, "Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Allah kimseye yaşatmasın. Geride bir eş ve 3 yaşında oğlu kaldı. 3 yıllık askerdi. Doğu görevinin bitmesine 8 ay vardı. Rabbim mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Ateş, bir tanıdıkları vasıtasıyla oğlunun şehit düştüğü saldırının planlayıcısı teröristin öldürüldüğünü öğrendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: